Resumen

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Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP).
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Los Knicks se coronaron campeones después de 53 años.
  • Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP).
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  • Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)
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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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  • Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)
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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: Knicks)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: Knicks)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

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    Locura en las calles de Nueva York tras el campeonato de los Knicks en la NBA. (Foto: AFP)

Por Redacción EC

Nueva York volvió a vivir una noche histórica con la consagración de los Knicks en la NBA, un título que desató una celebración masiva en las calles de la ciudad. Miles de aficionados salieron a festejar el triunfo ante los Spurs, con camisetas azules y naranjas, banderas y cánticos que llenaron los principales puntos de la ciudad. La larga espera por un campeonato terminó y la ciudad respondió con una fiesta a la altura del momento.

Desde las afueras del Madison Square Garden hasta las avenidas más concurridas, los hinchas celebraron el regreso de los Knicks a la cima del básquet estadounidense. La victoria frente a San Antonio, marcada por una remontada histórica y el protagonismo de sus figuras, convirtió la noche en una de las más recordadas para la afición neoyorquina.

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