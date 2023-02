El Super Bowl no es perfecto. No todos los eventos lo son, pero lo intentan ser aunque hay espectáculos que difícilmente podrán salir de la memoria de quienes vivieron esa experiencia. Es por eso que en esta nota te contaremos cuáles fueron los 3 shows de este destacado torneo más criticados en la historia de este importante evento deportivo en el norte del continente americano, entre otra información que debes conocer.

LOS 3 SHOWS DE MEDIOS TIEMPOS MÁS CRITICADOS EN LA HISTORIAS DEL SUPER BOWL

Fueron 3 los momentos que jamás se olvidarán en el Super Bowl. Entre las que se destacan las siguientes:

La primera ocurrió en 2004, cuando se celebró el Super Bowl XXXVIII que puso a los Carolina Panthers contra los Patriots en un partido que sigue siendo recordado hasta el día de hoy por un incidente durante el espectáculo de medio tiempo.

El show de medio tiempo de aquel Super Bowl fue protagonizado por la cantante Janet Jackson, intérprete de ‘That’s The Way Loves Goes’, y a Justin Timberlake.

Todo parecía ir correctamente durante su presentación, que se caracterizó por el uso de poca luz y vestuarios oscuros, pero un segundo antes de terminar de cantar ‘Rock your body’, el cantante arrancó parte del atuendo de Janet Jackson dejando al descubierto parte de su pecho en la transmisión en vivo.

El segundo momento más criticado ocurrió en el medio tiempo del Super Bowl XXIX, algo que los fanáticos del deporte recuerdan por ser una mezcla entre las canciones del momento y la franquicia de Indiana Jones.

El evento comenzó con un breve fragmento de las aventuras del personaje Indiana Jones, que no fue interpretado por Harrison Ford durante el medio tiempo, antes de seguir con la presentación artística de Patti Labelle.

El concierto continúo con algunas de las canciones de la música y culminó con un doble del personaje de Harrison Ford sosteniendo un trofeo.

El tercer y último de los medios tiempos más criticados de la historia del Super Bowl se dio durante la década de los años noventa, la agrupación The New Kids on The Block eran bastante populares en Estados Unidos. Así que durante el medio tiempo del Super Bowl XXV, evento que puso a jugar a los Buffalo Bills vs Los Giants.

En aquella ocasión el medio tiempo solamente duró tres minutos y era la primera presentación de escala internacional de los New Kids on The Block. Sin embargo, solamente tocaron el sencillo de ‘Step by Step’ y ‘This one is for the children’, cuyo ritmo no encantó por tratarse de una balada lenta.

QUÉ ES EL SUPER BOWL

El Super Bowl es el nombre que se le da al partido final del campeonato de la National Football League (NFL) —principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos—, en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana (AFC).

El Super Bowl se disputa el segundo domingo del mes de febrero y debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario de Kansas City Chiefs, quien lo llamó así para diferenciarlo del resto de bowls que se disputaban. La idea le vino a la cabeza porque su hijo jugaba con una pelota rebotadora que se llamaba “super ball”.

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 (el primer ganador fue Green Bay) como parte de un acuerdo entre la National Football League y el otro campeonato existente por aquel entonces, la American Football League (AFL), para que los vencedores de cada competición jugaran un partido que decidiera al campeón de Estados Unidos.

Cuando la AFL se integró en la NFL, cada liga se convirtió en una conferencia y el juego pasó a ser entre sus campeones. Los equipos que más veces han ganado son Pittsburgh Steelers y New England Patriots (seis ocasiones), y solo hay cuatro de las 32 franquicias de la NFL que nunca han jugado la final.

Los actuales campeones son Los Angeles Rams que ganaron la edición LVI el 13 de febrero de 2022 por un marcador de 23 a 20 ante los campeones de la AFC, Cincinnati Bengals.

Al margen del ámbito deportivo, el Super Bowl es una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos cada año. Muchos músicos han actuado durante las ceremonias antes del partido y en el descanso, la franja publicitaria es la más cara de todo el año, y el día del partido (conocido como “Super Sunday” —Super domingo—) está considerado de facto como una fiesta nacional.

Los estadounidenses consumen más comida y bebida durante el encuentro que en cualquier otra fecha, exceptuando el Día de Acción de Gracias.