Jean Pierre Maraví Coppa

Tuvo que pasar más de 100 años para que la delegación de deportistas peruanos que nos representa en Juegos Bolivarianos, Panamericanos y Olímpicos tuviera uniformes propios como lo tiene cualquier otro país. Entonces, una nueva alianza estratégica buscará fortalecer la presencia del deporte peruano en el ámbito internacional. Ripley, a través de su marca exclusiva de deporte HEAD, se convirtió en patrocinador oficial de la indumentaria del Team Perú para el ciclo olímpico 2026–2028, en coordinación con el Comité Olímpico Peruano (COP).

