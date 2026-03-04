Tuvo que pasar más de 100 años para que la delegación de deportistas peruanos que nos representa en Juegos Bolivarianos, Panamericanos y Olímpicos tuviera uniformes propios como lo tiene cualquier otro país. Entonces, una nueva alianza estratégica buscará fortalecer la presencia del deporte peruano en el ámbito internacional. Ripley, a través de su marca exclusiva de deporte HEAD, se convirtió en patrocinador oficial de la indumentaria del Team Perú para el ciclo olímpico 2026–2028, en coordinación con el Comité Olímpico Peruano (COP).

El acuerdo establece que HEAD será la única marca encargada de vestir a la delegación nacional en la categoría de indumentaria protocolar. Las prendas serán utilizadas en ceremonias oficiales, premiaciones, podios y en la villa olímpica durante las competencias del ciclo que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según lo informado, el diseño y la producción de la indumentaria seguirán los lineamientos técnicos establecidos por el COP y contemplarán las necesidades de los deportistas, priorizando comodidad, funcionalidad e identidad nacional en cada presentación oficial.

Zina Aramburú, gerente comercial de blandos de Ripley, señaló que la iniciativa busca acompañar a los atletas no solo en el aspecto deportivo, sino también en la representación del país en escenarios internacionales. “Vestir al Team Perú con HEAD es un honor. Queremos que nuestros atletas se sientan respaldados y que porten con orgullo la identidad del país en cada etapa del ciclo olímpico”, indicó.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, destacó que la alianza representa un paso importante para el desarrollo del deporte nacional, al contar con el respaldo de una marca internacional durante todo el proceso rumbo a Los Ángeles 2028. Asimismo, subrayó que este acompañamiento contribuirá a fortalecer la imagen y proyección internacional de los atletas peruanos.

Finalmente, con este acuerdo, Ripley reafirma su apuesta por el deporte peruano y su compromiso de acompañar al Team Perú en un periodo clave para su consolidación y desempeño en el ámbito olímpico.