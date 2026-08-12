Por Redacción EC

Los Angeles Lakers vuelven a cambiar de manos. Apenas 14 meses después de que la familia Buss pusiera fin a casi medio siglo de propiedad, la histórica franquicia de la NBA será vendida nuevamente, esta vez por una cifra récord de US$12.500 millones.

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