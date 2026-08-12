Los Angeles Lakers vuelven a cambiar de manos. Apenas 14 meses después de que la familia Buss pusiera fin a casi medio siglo de propiedad, la histórica franquicia de la NBA será vendida nuevamente, esta vez por una cifra récord de US$12.500 millones.

La operación supone una revalorización del 25% respecto a los US$10.000 millones que se habían establecido en la anterior venta. El acuerdo, adelantado por ESPN, todavía debe ser formalizado y aprobado por la junta de gobernadores de la NBA antes de concretarse definitivamente.

Con esta operación, los Lakers pasan a ser la franquicia deportiva más valiosa de la historia, superando las anteriores marcas de valoración registradas en el mercado deportivo estadounidense.

¿Quiénes serán los nuevos dueños de Los Angeles Lakers?

El equipo será gestionado por un grupo encabezado por Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y Joshua Kushner, empresario e inversor especializado en capital de riesgo.

Iger, de 75 años, dejó su puesto como máximo ejecutivo de Disney en 2024. Además, es propietario del Angel City FC, equipo de la liga femenina de fútbol de Estados Unidos.

Kushner, de 41 años, es fundador de Thrive Capital y también tiene inversiones en sectores como salud y bienes raíces. Anteriormente fue propietario minoritario de los Memphis Grizzlies y participó junto a Iger en el proceso para adquirir una de las futuras franquicias de expansión de la NBA.

“Como aficionados a la NBA de toda la vida, estamos muy honrados por la oportunidad de convertirnos en los gestores de Los Angeles Lakers”, señalaron los compradores en un comunicado.

Mark Walter vende los Lakers tras apenas 14 meses

La venta supone la salida de Mark Walter, quien había adquirido el control de los Lakers junto a su grupo en 2025, poniendo fin a la histórica etapa de la familia Buss al frente de la franquicia.

Walter, de 66 años, es uno de los principales empresarios del deporte estadounidense. A través de TWG Global tiene participación en equipos como los Chelsea, Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks y la escudería Cadillac de Fórmula 1.

El empresario destacó que haber sido propietario de los Lakers fue uno de los grandes honores de su vida y aseguró que se marcha con un especial agradecimiento hacia la afición y la ciudad de Los Ángeles.

La operación se produce, además, en medio de informaciones sobre investigaciones federales y estatales relacionadas con presuntos delitos financieros vinculados a algunas de sus compañías.

Los Lakers atraviesan una nueva etapa deportiva

El cambio de propietario llega en un momento de incertidumbre deportiva para los Lakers. La franquicia acaba de despedirse de LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, quien decidió continuar su carrera lejos de Los Ángeles.

A sus 41 años, James firmó con los Philadelphia 76ers por dos temporadas y un contrato de US$8 millones, el salario más bajo de su trayectoria profesional.

La salida del cuatro veces campeón de la NBA deja a Luka Doncic como una de las principales figuras del proyecto angelino. El esloveno, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, será uno de los pilares de una franquicia que busca volver a competir por el campeonato.

Lakers: 17 campeonatos y una nueva era

Los Angeles Lakers son una de las franquicias más exitosas de la historia de la NBA, con 17 campeonatos, una cifra que comparte con los Boston Celtics.

El último título llegó en 2020, cuando el equipo liderado por LeBron James conquistó el campeonato en la denominada “burbuja” de Orlando durante la pandemia de COVID-19.

Ahora, con una nueva venta multimillonaria y un cambio en la estructura de propiedad, los Lakers afrontan una nueva etapa dentro y fuera de la cancha. El objetivo será recuperar el protagonismo deportivo de una franquicia que, una vez más, vuelve a ser noticia por su enorme valor económico.

Los Angeles Lakers: claves de la venta