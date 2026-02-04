Los Clippers traspasan a James Harden a los Cavaliers a cambio de Garland.

James Harden atraviesa una de sus temporadas más productivas en años, con promedios de 25,4 puntos (su cifra más alta desde el curso 2019-2020) y 8,1 asistencias por partido. En ese contexto, los Clippers concretaron un movimiento que involucra al veterano escolta y que les permitirá recibir a un joven talento: Darius Garland, base de 18,0 puntos y 6,9 asistencias de media, pese a haber disputado solo 26 encuentros debido a lesiones en los dedos del pie.

Garland, pieza esencial en el esquema de los Cavaliers, fue descartado del duelo reciente ante los Trail Blazers y permanece bajo evaluación día a día mientras completa su recuperación. Su irrupción esta temporada, más corta por las molestias físicas, reafirma el potencial del dos veces All-Star, quien a sus 26 años se mantiene como uno de los generadores de juego más eficientes de la liga.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second-round pick, sources tell ESPN. Prolific swap of the star point guards. pic.twitter.com/IHhhhabJnX — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

En el caso de Harden, el traspaso supone un nuevo capítulo en su extensa carrera. A sus 36 años y en su 17.ª temporada, el escolta cuenta con una opción de jugador valorizada en 42,3 millones de dólares para la campaña 2026-2027. El MVP de 2018 deja a los Clippers tras dos años y medio y se encamina hacia su sexto equipo en la NBA, una muestra del constante movimiento que ha marcado la última etapa de su trayectoria.

Garland, aún bajo contrato por dos temporadas más, cobrará 42,1 millones el próximo curso y 44,8 millones en el siguiente, cifras que reflejan su estatus dentro de los Cavaliers. En la campaña anterior firmó 20,6 puntos, 6,7 asistencias y 1,2 robos por partido, números que le valieron su segunda convocatoria al All-Star y consolidaron su papel como líder ofensivo en Cleveland.

JAMES HARDEN SETS THE CLIPPERS SINGLE-GAME SCORING RECORD IN WIN VS. HORNETS 🤯



55 points (35 in 1H)

10 triples (ties career high)



He is the only player that currently holds the single-game scoring record for multiple franchises ‼️ pic.twitter.com/DwBd1DXn6n — NBA (@NBA) November 22, 2025

Ambos jugadores podrían debutar con sus nuevas camisetas tan pronto como mañana, cuando Clippers y Cavaliers se enfrenten en un duelo que, de concretarse sus participaciones, marcará el inicio de una etapa distinta para cada uno. Las expectativas son altas tanto en Los Ángeles como en Cleveland, donde los equipos buscan fortalecer sus aspiraciones de playoffs.

La carrera de Harden, por su parte, sigue acumulando hitos. Tras irrumpir con Oklahoma City Thunder y ser elegido Mejor Sexto Hombre en 2012, vivió su mejor versión en Houston, donde sumó nueve presencias consecutivas en el All-Star, tres campañas como máximo anotador y un liderato en asistencias. Pasó luego por Brooklyn y Philadelphia antes de llegar a los Clippers. Hoy, con 28.805 puntos, ocupa el puesto 11 entre los máximos anotadores históricos de la NBA y se encuentra a solo 776 unidades de ingresar al prestigioso top 10 que encabezan leyendas del deporte.