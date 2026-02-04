Los Clippers traspasan a James Harden a los Cavaliers a cambio de Garland.

Escuchar
Por Redacción EC

James Harden atraviesa una de sus temporadas más productivas en años, con promedios de 25,4 puntos (su cifra más alta desde el curso 2019-2020) y 8,1 asistencias por partido. En ese contexto, los Clippers concretaron un movimiento que involucra al veterano escolta y que les permitirá recibir a un joven talento: Darius Garland, base de 18,0 puntos y 6,9 asistencias de media, pese a haber disputado solo 26 encuentros debido a lesiones en los dedos del pie.

