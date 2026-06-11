New York Knicks hizo historia en las Finales de la NBA 2026 con una remontada que quedará grabada en los libros del torneo. El equipo neoyorquino remontó una diferencia de 29 puntos por debajo ante los San Antonio Spurs y terminó ganando por 107-106 para ponerse 3-1 arriba en la serie.

Los Spurs habían dominado la primera mitad con una exhibición de triples y llegaron a convertir 14 lanzamientos de larga distancia antes del descanso. Sin embargo, tras el entretiempo, el combinado texano se apagó y perdió una ventaja que parecía definitiva.

El colapso de San Antonio permitió la reacción de los Knicks, liderados por Jalen Brunson y OG Anunoby. Ambos jugadores fueron claves para completar una remontada histórica en un partido que parecía sentenciado.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

El momento decisivo llegó en los segundos finales, cuando De’Aaron Fox tuvo la posibilidad de asegurar la victoria para los Spurs, pero falló una acción ofensiva. Luego, Anunoby apareció para anotar el doble ganador a falta de un segundo.

Brunson terminó como figura con 36 puntos, mientras que Anunoby aportó 33 unidades para los Knicks. San Antonio, pese al buen inicio de partido, no pudo sostener la presión y ahora deberá reaccionar en casa para evitar quedar eliminado.

SOBRE EL AUTOR