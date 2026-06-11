Resumen

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New York Knicks protagonizaron una remontada histórica ante San Antonio Spurs tras levantar una diferencia de 29 puntos y quedarse con el Game 4 de las Finales NBA. (Foto: NBA)
New York Knicks protagonizaron una remontada histórica ante San Antonio Spurs tras levantar una diferencia de 29 puntos y quedarse con el Game 4 de las Finales NBA. (Foto: NBA)
Por Redacción EC

New York Knicks hizo historia en las Finales de la NBA 2026 con una remontada que quedará grabada en los libros del torneo. El equipo neoyorquino remontó una diferencia de 29 puntos por debajo ante los San Antonio Spurs y terminó ganando por 107-106 para ponerse 3-1 arriba en la serie.

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