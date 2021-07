La selección argentina de rugby 7 se hizo este miércoles con el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al derrotar a Gran Bretaña por 17-12, ofreciendo a su país su primera medalla en el evento. Al mismo tiempo, los Pumas 7, que habían perdido unas horas antes en semifinales contra Fiyi, campeón olímpico hace cinco años en Brasil, por 26-14, se tomaron la revancha contra el equipo británico, que le había eliminado en cuartos de final en Rio 2016.

“Conseguir la primera medalla para el país es un orgullo. Antes del partido nos dijimos que íbamos a jugar por algo más grande. Jugamos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por un país gigante. Se sintió el apoyo”, afirmó Rodrigo Etchart, uno de los flamantes medallistas de Los Pumas, al término del partido.

Orgullo fue la palabra más repetida por los Pumas 7 tras asegurarse la medalla. “Es un orgullo. Nunca nos entregamos. Cumplimos de principio a fin. No dudo en cada uno de los componentes de este plantel”, añadió Felipe del Mestre.

Los Pumas 7s ganaron la primera medalla para la delegación argentina en Tokio 2020. (Foto: @PrensaCOA)

La lucha por la medalla no tuvo un buen inicio para Argentina, ya que Gran Bretaña se adelantó pronto con un try de Ben Harris (0-5), que no convirtió Dan Bibby, pero antes del descanso los Pumas 7 apoyaron dos, por medio de Lautaro Bazán y Marcos Moneta.

La conversión de uno de los dos tries por medio de Santiago Mare, permitió a Argentina llegar al descanso con una ventaja esperanzadora de 12-5. Mientras que Gran Bretaña consiguió nivelar el marcador en el segundo tiempo con un try de Ollie Lindsay Hague, que convirtió Dan Bibby (12-12).

Pero un nuevo try cerca del final de Ignacio Mendy, que no pudo convertir Santiago Mare, dejó el marcador definitivo en victoria por 17-12 para Argentina.

De otro lado, en el partido por la medalla de oro, Fiyi renovó el título conseguido en Rio-2016 al derrotar por 27-12 a Nueva Zelanda, que había ganado en semifinales a Gran Bretaña por 29-7.