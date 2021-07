Conforme a los criterios de Saber más

La selección olímpica argentina terminó su participación en el cuadrangular amistoso que organizó Estados Unidos sin conseguir triunfo alguno. Anoche, frente al anfitrión, el equipo dirigido por Sergio Hernández volvió a sucumbir, dejando sensaciones negativas de cara a los Juegos Olímpicos. Tras el partido, El Comercio conversó con Luca Vildoza y el entrenador Sergio Hernández sobre sus opiniones de cara al debut frente a Eslovenia en Tokio 2020.

Argentina fue vapuleada por Estados Unidos en el último encuentro de ambos equipos en el cuadrangular amistoso de preparación rumbo a Tokio 2020. Los dirigidos por Gregg Popovich ganaron por 108-80, recuperándose de sus dos primeras derrotas, mientras que los sudamericanos terminaron con tres caídas consecutivas.

Tras el partido, pude hablar con Sergio Hernández, entrenador de la selección argentina. El coach primero atendió a los medios estadounidenses y en una de sus respuestas mencionó la pérdida de la identidad, aproveché ello para consultar lo siguiente: “Usted mencionó la pérdida de la identidad hace un momento, ¿cree que solo se dio frente a USA o es un patrón que se repitió en los tres partidos?”

El coach respondió lo siguiente: “En el primer partido estuvimos bien para ser nuestro primer juego. Australia es uno de los mejores equipos del mundo y los llevamos hasta la última bola. No estuvimos súper bien pero sí dentro de nuestra línea, con una rotación muy larga. No nos olvidemos que estamos con 14 jugadores. Es diferente a cuando estás en la competencia oficial, que los recambios son más por el juego que por las oportunidades que uno les da a los jugadores de poder mostrarse. Eso hace que a veces se desvirtúe un poquito el juego. Después, contra Nigeria y EEUU, se dieron dos cosas. Una, que sobre todo sucedió hoy, es que no estuvimos demasiado enfocados en nuestro trabajo y entramos en esa disputa de ver quien corre más y quién juega mejor el uno contra uno. En eso siempre vamos a perder contra Estados Unidos”.

Luego acotó: “También hubo muchas cosas forzadas por el otro equipo. A veces hay que reconocer que uno quiso hacer una cosa y el rival no te dejó. No siempre cuando uno pierde identidad es por cuestión de actitud. Muchas veces hay que admitir que el rival hizo las cosas mejor y nos llevó a un terreno que no es el nuestro, como lo hizo Nigeria por su potencia defensiva, que nos hizo abusar del drible y jugar un básquet que no es el nuestro. Hay que aprender de eso. Lo bueno es que ninguna cosa sucede porque seamos un equipo poco serio, indisciplinado o de mala actitud. Sucede porque el rival no lo permite o porque no jugamos el mejor básquet que podemos”.

Tras ello, le consulté lo siguiente a Luca Vildoza: “Hablaste de la defensa y del bajo porcentaje de triples, ¿cuál fue el principal reto que les planteó este cuadrangular amistoso pensando en Tokio 2020?”

El armador de los New York Knicks de la NBA dijo lo siguiente: “Fue una prueba bastante buena, de las mejores que hemos tenido. Estos tres equipos están entre los cinco mejores del mundo y nos exprimieron al máximo. El primer partido lo hemos jugado bien, más allá del último triple que fue por un descuido, pero creo que demostramos lo que realmente somos. Contra Nigeria y EEUU hemos perdido la identidad, jugaron mejor que nosotros. Esto también nos sirve de experiencia. Cuando uno recibe el golpe siempre quiere volver más fuerte. Tenemos 13 días para mejorar y lo haremos en entrenamiento, que es donde todo se intenta mejorar y corregir los detalles en los que no estamos tan finos. Tenemos que pensar que seguimos siendo subcampeones del mundo. Más allá de los resultados que tuvimos en este torneo, seguimos siendo Argentina. Tenemos que seguir creyendo en lo que somos y no perder la identidad, como nos pasó hoy”.

Cabe destacar que Argentina integra el Grupo C de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 junto a Eslovenia, Japón y España. El debut del equipo de ‘Oveja’ Hernández se realizará el 26 de julio frente a Luka Doncic y Eslovenia. El segundo partido lo disputará el 29 de julio frente a España y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Japón el 01 de agosto.