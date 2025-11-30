Lucas Garrido Lecca volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en longboard por los Juegos Bolivarianos, tras imponerse en una emocionante final ante el ecuatoriano Rafael Cortez. El peruano mostró un dominio absoluto durante toda la competencia, destacando por su fluidez, control y capacidad para aprovechar cada sección de la ola con estilo y precisión.

Desde las rondas preliminares, Garrido Lecca fue uno de los favoritos al título gracias a su consistencia y a una ejecución técnica que lo diferenció del resto. En la final, mantuvo ese nivel y logró combinar maniobras de alto grado de dificultad que le permitieron obtener una puntuación sólida y prácticamente inalcanzable para su rival. Cortez intentó responder con ofensiva, pero no pudo igualar la creatividad ni el ritmo del peruano.

El triunfo de Lucas no solo evidencia su madurez deportiva, sino también su vigencia en el circuito regional, donde sigue siendo una referencia del longboard. Su desempeño fue aplaudido tanto por los jueces como por el público, que reconoció la calidad y el temple con el que afrontó cada ola en esta edición de los Juegos Bolivarianos.

Con esta nueva medalla, Perú suma un importante logro en deportes acuáticos y reafirma su presencia competitiva en la región. Garrido Lecca, por su parte, continúa ampliando su legado como uno de los mejores longboarders del país, consolidando una trayectoria marcada por disciplina, talento y resultados internacionales de alto nivel.