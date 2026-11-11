Lucca Mesinas volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel. En Punta Rocas, el surfista peruano se quedó con el primer lugar del Heat 3 de la tercera ronda del ISA World Surfing Games, tras alcanzar un puntaje de 12.17 y superar, entre otros rivales, al brasileño Miguel Pupo, actual número cinco del Championship Tour (CT).

Las condiciones del mar exigieron paciencia y rapidez para elegir las mejores olas. Mesinas encontró una oportunidad favorable desde el inicio y supo aprovecharla para tomar ventaja en una serie que tuvo momentos de incertidumbre. Su desempeño le permitió asegurar el liderato y avanzar a la cuarta ronda del certamen.

Tras su clasificación, el peruano destacó la importancia de comenzar con una buena ola y reconoció la tensión que se vive durante la competencia. “Al final, los nervios siempre son buenos porque te das cuenta de que quieres lograrlo. Feliz de haber comenzado rápido con esa ola buena que me ayudó durante todo el heat. Estaba en el lugar perfecto para la ola”, sostuvo.

En la siguiente instancia, Mesinas disputará el Heat 1 de la cuarta ronda frente al español Conor Donegan, el neozelandés Tom Butland y el portugués Francisco Ordonhas. El peruano buscará seguir avanzando en un campeonato en el que ya consiguió dos medallas de plata, en las ediciones de 2016 y 2023.

La delegación nacional también celebró la clasificación de Miguel Tudela, quien terminó segundo en el Heat 6 con 7.7 puntos, detrás del brasileño Italo Ferreira, campeón olímpico, que sumó 10.83. El mexicano Tiago Sorrentino (3.60) y el finlandés Eeli Timperi (2.50) completaron la serie. Así, Perú mantiene a dos representantes en la cuarta ronda del Mundial que se disputa en Punta Rocas.

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