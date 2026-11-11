Lucca Mesinas brilla en Punta Rocas y clasifica a la cuarta ronda del ISA World Surfing Games 2026. (Foto: Lima 2027)
Lucca Mesinas brilla en Punta Rocas y clasifica a la cuarta ronda del ISA World Surfing Games 2026. (Foto: Lima 2027)
Por Redacción EC

Lucca Mesinas volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel. En Punta Rocas, el surfista peruano se quedó con el primer lugar del Heat 3 de la tercera ronda del ISA World Surfing Games, tras alcanzar un puntaje de 12.17 y superar, entre otros rivales, al brasileño Miguel Pupo, actual número cinco del Championship Tour (CT).

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