Lucca Mesinas (Piura, 1996) nació respirando el aroma del océano de Máncora. Domar las olas del mar a bordo de una tabla de surf comenzó como una diversión familiar que rápidamente se convirtió en su pasión. De aquellas primeras caídas a los siete años junto a sus padres, Bruno y Verónica, pasaron casi 20 años y Lucca recorrió las playas del mundo. Hoy está en Tokio, nada más que en unos Juegos Olímpicos, soñando despierto con traer una medalla al Perú.

Mesinas -el deporte peruano en general- ha logrado sacar en el mes del bicentenario ese lado patriota que guardamos todos. Son pocos, por ejemplo, los que no se quedaron de largo del domingo para el lunes para verlo (cerca de la 1:30 a.m.) vencer al italiano Leonardo Fiorivanti y clasificar a los cuartos de final del surf masculino en Tokio 2020. Tras las eliminaciones de Sofía Mulanovich, Miguel Tudela y Daniella Rosas; el Perú deposita sus esperanzas en Lucca y su tabla de surf.

“ Fue una serie difícil. El mar creció, hay mucho viento y las olas se cierran rápido. Me siento muy bien y listo . Me entrené para esto, encontré un par de olas que me sirvieron para dos o tres maniobras y pude hacer un par de 5 (puntos) que fueron suficientes para pasar a la siguiente ronda”, señaló desde Japón a RPP Noticias.

Lucca, oro en los Panamericanos Lima 2019 y uno de nuestros abanderados en Tokio 2020, dio valor a su entrenamiento en medio de la pandemia por el COVID-19. Donde muchos vieron dificultades, él vio una manera de potenciarse.

“Creo que es todo el entrenamiento que he venido haciendo. Cuando llegó la pandemia, dejaron de haber campeonatos y dije que era el momento para darle al entrenamiento a full. No siempre hay tiempo para trabajar o ir al gimnasio porque compites muchas veces”, agregó.

Lucca Mesinas vs. otro top mundial

Lucca Mesinas está entre los ocho mejores surfistas de los Juegos Olímpicos. Es una realidad que seguramente valoraremos con el paso de los días. Pero el presente marca que aún tenemos un peruano en competencia y con posibilidades de traer una medalla luego de 29 años. La última vez que Perú se subió al podio fue en Barcelona 1992, gracias al tirador Juan Giha.

Lo logrado por el piurano en la madrugada del lunes es una hazaña. Derrotó al italiano Fiorivanti, puesto 17 de la CT Championship Tour , la primera división del surf . El peruano se ubica en el tercer lugar de la Qualifying Series de la región de Estados Unidos, una de las siete zonas que existe en el mundo. Esto es como una segunda división.

Este lunes 26 de julio (6:48 p.m., hora peruana), Lucca enfrentará al australiano Owen Wright (puesto 20 de la CT). Si el peruano clasifica, accedería a las semifinales y estaría más cerca de conseguir alguna presea. Eso sí, aún no estaría asegurada, ya que si pierde en dicha instancia tendría que pelear por el tercer lugar.

Pero Wright es uno de los rivales más fuertes que están en Tokio 2020. El australiano de 31 años tiene en su CV una marca envidiable para cualquiera. En 2015, Owen pasó a la historia como el primer surfista en obtener dos puntajes perfectos (20) en una misma competencia y ganó el campeonato mundial de surf .

Si tomamos su rendimiento en la ronda anterior de estos Juegos Olímpicos, el oceánico venció sin problemas al francés Jeremy Flores. A Owen le bastó cuatro olas para conseguir un puntaje de 15, mientras que el europeo tomó 12 olas para llegar a 12.90.

Lucca Mesinas, por su parte, tomó 14 olas para vencer a Fiorivanti. La mejor puntuación del peruano fue de 5.77; mientras que el mayor puntaje que obtuvo Wright fue de 7.83.

El panorama está complicado para Lucca, pero si algo sabe él, aparte de domar las olas encima de una tabla de surf, es sobreponerse a los obstáculos. El Perú entero lo estará apoyando.

