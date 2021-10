Conforme a los criterios de Saber más

Lucca Mesinas vive un presente extraordinario. El surfista peruano no se cansa de brillar sobre las olas de diversos mares en todo el planeta y ahora está muy cerca de cumplir un nuevo sueño: clasificar al Tour Mundial 2022 de la World Surf League (WSL).

La medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos Lima 2019 significó un punto de quiebre muy positivo e importante en la carrera de Mesinas. Desde entonces, el mancoreño ha prolongado sus éxitos y así lo demostró en los últimos Juegos Olímpicos.

Lucca integró la delegación peruana que se hizo presente en Tokio 2020 y justamente fue el que más destacó de todos. El surfista de 25 años rozó el podio olímpico, tras terminar la competencia en el quinto lugar, que le hizo acreedor de un diploma.

La aventura de Mesinas continúa y en los últimos meses está representando de manera muy óptima al Perú. De hecho, ya disputó tres de las cuatro fechas del Challenger Series de Surf, competición que clasifica a los 12 mejores al Circuito Mundial del próximo año .

“Lima 2019 me dio una motivación grande y después sucedió todo esto de la pandemia, que hubo mucho tiempo con para de campeonatos. Yo no me relajé y aproveché ese tiempo para prepararme más, mejorar mi ‘surfing’ y eso me ayudó cuando volví a las competencias, porque me sentía con confianza y físicamente bien. Todo eso me ha ayudado a tener buenos resultados este año (2021)”, explica Mesinas en diálogo con El Comercio.

Lucca Mesinas terminó en el quinto lugar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y recibió un diploma | Foto: REUTERS

A finales de septiembre no tuvo el arranque deseado en el US Open, donde concluyó en el puesto 17°. Sin embargo, el mancoreño logró recuperarse en las fechas de octubre que se disputaron en Portugal y Francia, donde terminó en el noveno y quinto lugar, respectivamente.

Gracias a su gran desempeño, Mesinas acumuló 11 mil puntos y escaló nueve posiciones en el ránking de Challenger Series. El peruano se ubica en el sexto lugar y, por el momento, está clasificando al Tour Mundial de la WSL, pero aún nada está dicho .

Solo resta una jornada del certamen y Lucca tiene la gran chance de hacer historia. Entre el 26 de noviembre y 7 de diciembre en Hawái, el surfista nacional debe alcanzar mínimamente los cuartos de final para asegurar su clasificación.

“Hawái es uno de los lugares más difíciles para correr. Pero tenemos un mes de preparación y me enfocaré en eso. Luego iré a divertirme, darle duro en todos mis ‘heats’ y tratar de cambiar los puntos que tengo, porque son cuatro eventos, pero solo cuentan los tres mejores”, señala el surfista nacional.

Lucca Mesinas está de clasificación al Tour Mundial 2022 de la WSL | Foto: Captura

De concretar esa hazaña, Mesinas se convertirá en el primer peruano, en la rama masculina, que alcanza el Championship Tour (CT) en toda la historia. En damas, solo Sofía Mulanovich se hizo presente en la élite profesional de la WSL e incluso conquistó el título mundial en 2004.

“De clasificar al CT, Lucca no solo sería el primer peruano varón, podría ser también el primer hispanoamericano en clasificar a la élite del surfing mundial , en caso el tico Carlos Muñoz perdiera el cupo que al momento mantiene junto con Mesinas”, aclara Michel Romero, periodista especializado en el tema.

“La clasificación, además, demostraría que nuestro altísimo nivel en el surf -que en un momento fue alcanzado por Sofía- termine finalmente nivelándose al nivel masculino (algo que siempre se nos fue esquivo por múltiples motivos”, estima.

¿El mejor surfista peruano en la actualidad?

Los éxitos de Lucca Mesinas hablan por sí solos. Está manteniendo su nivel en lo más alto y representando de la mejor manera al país en el exterior. Para muchos, es el mejor surfista peruano en la actualidad y razones sobran. Sin embargo, sus compañeros no se quedan atrás y están a la par de él.

Para Patrick Espejo, periodista deportivo, lo que está logrando Mesinas no debe pasar desapercibido. “En los últimos 20 años, probablemente, es el mejor surfista que tiene el Perú. En la actualidad, no hay ninguno que esté logrando los resultados que él obtiene en base a su mérito, a su preparación y esfuerzo”, opina.

“El surf peruano ha tenido figuras grandes, pero lo que está consiguiendo hoy Lucca Mesinas es realmente digno del aplauso, del elogio y orgullo . Ojalá pueda seguir yendo lo más lejos. Con él viene un grupo muy bueno, con Miguel Tudela, con Alonso Correa, chicos que también están cosechando buenos resultados”, agrega.

Lucca Mesinas sigue con los éxitos | Foto: WSL

Por su parte, Michel Romero considera que es complicado definir al mejor surfista peruano en la actualidad, teniendo en cuenta que el presente de Mesinas es igual de bueno que el de Tudela y Correa, quienes también están compitiendo en los Challengers. “Hay un factor adicional para estas valoraciones: el estar conectado con las olas durante los ‘heats’. Algunos lo llaman el ‘momentum’ del competidor”, dice el periodista.

Siguiendo esa línea, resulta más difícil intentar elegir al mejor surfista de la historia. Romero valora que este deporte, con el pasar de los años, ha experimentado muchos cambios a nivel táctico, técnico y reglamentario. La evolución del surf ha sido inevitable, por lo que cada parte de la historia ha tenido un tipo de representación competitiva. Por ello, el éxito de la actual generación peruana conlleva un significado muy positivo que viene desde años atrás.

“Yo diría que tanto Mesinas, como Correa, Tudela, De Col y otros más de la misma generación, están siendo en esta oportunidad los tablistas más competitivos de la época , y que en continuación a lo gestado por sus antecesores, están por cumplir el sueño de alcanzar el nivel competitivo del CT. En conclusión, sería un logro que si bien es cierto podría tener un rostro en particular, como el de Lucca, termina siendo un logro de la propia evolución del surfing peruano”, asegura Romero.

El mismo Lucca Mesinas también se animó a responder a esta pregunta. El surfista de 25 años es consciente de su enorme talento, pero también del que poseen sus compatriotas. Por ello, no se cree mejor que los demás, pero sí resalta la importancia de mantenerse con el mejor rendimiento posible durante las competencias.

“Yo no me creo el mejor surfer de Perú ahora mismo. Tanto yo como Correa, Tudela, De Col, y otros surfers más del país que también están ahí en el top, creo que todos tenemos un muy buen surfing y cada uno se especifica en algo que es mejor que otro. Todos tenemos un buen nivel. A veces es simplemente tratar de conseguir los resultados y ser constante”, indica.

Sea como fuere, el buen momento de Lucca Mesinas nadie lo puede discutir. Está a punto de hacer historia, pero él prefiere no sobrepensar esa situación y disfrutar lo que se viene en Hawái. Mientras tanto, el mancoreño espera que los éxitos continúen y darle más alegrías al país que tanto ama.

