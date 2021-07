A menos de una semana para iniciar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Lucca Mesinas se prepara para su participación en el evento deportivo más importante del planeta. El atleta nacional será una de las cartas fuerte de Surf para pelear por una medalla en la competencia.

Mesinas, junto a Daniella Rosas, flameará la bandera peruana en la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 el próximo 23 de julio cuando se dé inicio a la competencia. Previo a su debut en la cita olímpica, el surfista habló de su preparación y el camino que siguió para lograr su clasificación.

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 será la primera edición que tenga al Surf en la competencia y Lucca Mesinas iniciará su camino al podio el 25 de julio en la playa de Tsurigasaki. El deportista nacional reveló cuál es su principal objetivo.

“La meta principal es conseguir una medalla para todo atleta, uno no va para conseguir nada, pero no me gusta decir ‘sí yo voy a ir a ganar la medalla de oro’, me gusta decir que voy a ir preparado, que voy a dejar el alma en el agua. Es mi meta dar el 200% en todas mis rondas”, contó Mesinas a Depor.

Clasificación con suspenso

Lucca Mesinas consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras quedarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019; sin embargo, debió ratificar su boleto a Japón en el Mundial de El Salvador.

“La competencia fue bastante dura en El Salvador, todo el día había un montón de angustia, estaba un poco estresado y motivado a la vez, porque sabía que tenía el nivel. Gracias a Dios conseguí reconfirmar mi clasificación y me fue bien en ese Mundial, quedando séptimo del mundo”, reveló Mesinas al medio citado.

Finalmente, Mesinas habló sobre cómo llega a Tokio 2020. “Me siento listo para este evento, este es el evento en el que uno tiene que dejarlo todo, es una oportunidad única, en cuanto a mi surf me siento preparado, me siento en mi pico definitivamente”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más