Lucca Mesinas volvió a brillar y puso en lo más alto la bandera del Perú al consagrarse campeón de Open Varones en los Juegos Bolivarianos. El surfista nacional mostró un dominio absoluto sobre las olas, combinando potencia, velocidad y precisión en cada maniobra que realizó, lo que le permitió imponerse ante rivales de alto nivel y asegurar el oro para su país.

Desde las rondas preliminares, Mesinas se mostró sólido y constante, destacando por su capacidad para leer el mar y ejecutar maniobras con estilo y eficacia. En la final, mantuvo la concentración y logró una actuación impecable que no dejó dudas sobre su superioridad en la categoría. Su desempeño reafirma su posición como uno de los referentes del surf peruano en competencias internacionales.

En la rama femenina, Sol Aguirre también hizo historia al conquistar la medalla de oro en la modalidad shortboard. La joven surfista deslumbró con su técnica depurada, combinando velocidad y creatividad en cada ola. Su victoria refleja el crecimiento del surf femenino peruano y consolida a Aguirre como una de las promesas más destacadas del país en este deporte.

Con estos logros, Perú suma importantes preseas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, reafirmando su fortaleza en deportes acuáticos. Tanto Mesinas como Aguirre demostraron disciplina, talento y determinación, llevando el nombre del país a lo más alto del podio y dejando una marca imborrable en esta edición de los juegos.