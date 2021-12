La organización del World Class Pro Wrestling celebró el Christmas Star Wars en Irving, Texas, bajo mucha expectativa del público, pero un terrible incidente empañó la jornada. El árbitro Lando Deltoro terminó con graves heridas en la cabeza, luego de ser apuñalado varias veces por el luchador Devon Nicholson, popularmente conocido como ‘Hannibal’.

El impactante suceso ocurrió el último sábado, cuando el peleador enfrentó a Carlito, quien fuera estrella de la WWE en el pasado. La presentación de ambos protagonistas se desarrolló sin mayores percances, hasta que el juez de la contienda recibió un duro ataque.

Según se pudo ver en las imágenes, ‘Hannibal’ arremetió contra el Lando Deltoro: lo tumbó sobre la lona y realizó una llave para dejarlo inmovilizado. De inmediato, el luchador sacó un objeto cortante y empezó a incrustarlo en repetidas ocasiones en la cabeza del árbitro, quien no podía escapar.

El público quedó impactado ante la escalofriante escena, que solo pudo acabar con la intervención de otra participante del evento. El afectado había perdido el conocimiento y los demás jueces tuvieron que arrastrarlo para sacarlo del cuadrilátero y llevarlo al hospital.

Ya en el centro médico, los doctores indicaron que Lando Deltoro había sufrido un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre. No obstante, el hombre pudo ser estabilizado y se encuentra en recuperación, aunque los especialistas realizarán más estudios ante posibles infecciones.

Las versiones de los protagonistas

Tras lo ocurrido, Devon Nicholson defendió su accionar durante el combate mediante un video en su canal de YouTube, que tiene más de 300 000 suscriptores. “Se suponía que este árbitro fue contratado para sangrar por los cortes de la cuchilla a afeitar. No me dio la indicación de parar. Si me hubiera dicho que estaba lastimado, me habría detenido”, aseguró ‘Hannibal’.

Por su parte, Lando Deltoro comentó en sus redes sociales que “es difícil hablar con la rodilla de un hombre de 300 libras en la espalda, mientras te estrangula y apuñala”. La World Class y la policía vienen haciendo la investigación del caso, pero por ahora se conoce que el peleador Nicholson quedará al margen de los próximos eventos de lucha libre, según reveló Jerry Bostic, CEO de la entidad.