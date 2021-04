Conforme a los criterios de Saber más

No es 25 de diciembre, pero para los fanáticos de la WWE, en esta época se celebra la mayor festividad del año: WrestleMania. ‘La Vitrina de los Inmortales’ se desarrollará en dos noches consecutivas este fin de semana, en Tampa Bay, y promete luchas memorables como todos los años. El Comercio conversó con Rhea Ripley, quien enfrentará a Asuka en un combate por el Título Femenino de Raw.

Como parte de la atención a los medios de todo el mundo, WWE invitó a El Comercio a participar en la rueda de preguntas que organizaron con Rhea Ripley. La exluchadora de NXT irrumpió hace poco en Raw y en unas cuantas semanas consiguió una oportunidad titular para enfrentar a Asuka, la campeona de la marca roja.

Asuka enfrentará a Rhea Ripley por el Título Femenino de RAW

Como se recuerda, el año pasado, Ripley debutó en WrestleMania con una derrota frente a Charlotte Flair en una lucha titular por el NXT Women Championship. Desde entonces, Rhea ha mejorado enormemente en el ring, por lo que WWE le ha dado la oportunidad de tener un combate titular en WrestleMania 37.





El Comercio le consultó lo siguiente: ¿Qué significa para ti estar en WrestleMania y por qué dices que habrá más ‘Rhea Ripley’ en esta edición de la ‘Vitrina de los Inmortales’?

La luchadora australiana contestó lo siguiente: “Estar en WrestleMania es como un sueño hecho realidad. Todos los fanáticos de la lucha libre y los que estamos involucrados en esto queremos estar en la ‘Vitrina de los Inmortales’. Es lo mejor que hay en todo el año en la lucha libre profesional, ser parte de esto es muy especial para mí. Sobre lo segundo, ser ‘más Rhea Ripley’ tiene que ver con mi derrota frente a Charlotte del año pasado. Quiero ser más como la luchadora que se mostró en NXT UK. He aprendido de mis errores del año pasado, he visto la lucha muchas veces, sé lo que no debo repetir. Iré por Asaka, quiero vencerla y convertirme en campeona en WrestleMania”.

Rhea Ripley conversó con El Comercio

WrestleMania 37: cartelera oficial del evento de WWE

Cartelera de la primera noche de WrestleMania 37

Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos .

. Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Seth Rollins vs Cesaro.

Cartelera de la segunda noche de WrestleMania 37

Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan: Campeonato de la WWE.

Asuka vs Rhea Ripley: Campeonato femenino de Raw.

Big E vs Apollo: Campeonato Intercontinental

Matt Riddle vs Sheamus: Campeonato de los Estados Unidos.

Shayna Baszler & Nią Jax vs ganadoras del Turmoil match de la primera noche: Campeonato femenino por parejas.

Bray ‘The Fiend’ Wyatt vs Randy Orton.

Kevin Owens vs Sami Zayn (acompañado de Logan Paul).

