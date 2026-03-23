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Resumen

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Lucho Mendoza Franco, reconocido como el ‘Padre del off-road’, falleció el último 20 de marzo y su partida ha generado profundo pesar en el mundo automotor peruano.
Lucho Mendoza Franco, reconocido como el ‘Padre del off-road’, falleció el último 20 de marzo y su partida ha generado profundo pesar en el mundo automotor peruano.
Por Daniel San Román

Hay algo que se repite en el desierto cuando un auto se detiene de golpe: silencio. No un silencio limpio, sino uno cargado, incómodo, como si el viento supiera que algo se rompió. Me tocó verlo más de una vez con Luis Mendoza. El motor fallaba, la carrera se acababa antes de tiempo y, mientras otros renegaban, él se sacaba el casco, sonreía y decía lo mismo de siempre: “Así son los autos, pero hay que quedarse con lo lindo que la veníamos pasando”.

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