En el duelo ante Australia por Tokio 2020, Luis Scola jugó sus últimos minutos con la Selección Argentina y se despidió tras la derrota en los los cuartos de final de baloncesto de los Juegos Olímpicos contra Australia. ‘Luifa’ declaró para la agencia EFE cómo se sentía tras decirle adiós a la camiseta ‘Albiceleste’.

”Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia”, explicó Scola tras el partido, en el que recibió una ovación de sus compañeros de selección, el bando de suplentes australiano, árbitros, periodistas y de más personas que se encontraban el lugar.

”Hoy fue un momento difícil, me agarró la guardia baja, pensé que iba a terminar el partido jugando y nada. Agradezco mucho a la gente de Australia, fue un reconocimiento que tiene un valor increíble, tener el respeto de tus contrincantes es quizás el elogio final, el más grande, hoy sentí eso y me voy contento”, expresó.

Cabe destacar que, si bien Scola aseguró su retiro de la ‘Albiceleste’, no ha especificado si se despedirá por complete del baloncesto de forma profesional, pero si acotó que ya no siente la misma “energía” como para continuar por tanto tiempo.

”Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41″, manifestó el argentino.

Momento de recordar. Luis Scola se refirió a la experiencia que implicó ganar el oro en Atenas 2004: “Te das cuenta de lo difícil que es, Estados Unidos se prepara y quiere ganarlos”.