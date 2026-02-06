Por Redacción EC

El base esloveno Luka Dončić protagonizó un susto en la NBA cuando tuvo que dejar el Lakers vs. 76ers tras sufrir molestias en la pierna izquierda, una lesión que forzó su salida en el segundo cuarto y que generó incertidumbre sobre su estado para los próximos compromisos de Los Angeles.

Doncic abandona cojeando y genera preocupación en los Lakers en victoria ante Sixers
