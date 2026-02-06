Doncic abandona cojeando y genera preocupación en los Lakers en victoria ante Sixers

El base esloveno Luka Dončić protagonizó un susto en la NBA cuando tuvo que dejar el Lakers vs. 76ers tras sufrir molestias en la pierna izquierda, una lesión que forzó su salida en el segundo cuarto y que generó incertidumbre sobre su estado para los próximos compromisos de Los Angeles.

El incidente ocurrió con poco menos de cuatro minutos por jugar en la primera mitad, cuando Dončić se llevó la mano a la parte posterior de la pierna tras un movimiento en la jugada ofensiva y cojeó hasta la bancas antes de dirigirse a los vestuarios. Pese a intentar permanecer en cancha inicialmente, el cuerpo técnico y el propio jugador decidieron que no era prudente su regreso para la segunda mitad.

El entrenador JJ Redick confirmó que el esloveno será sometido a pruebas de imagen (MRI) para determinar el alcance de la molestia en el bíceps femoral, aunque destacó que por ahora se trata de una sensación de dolor más que un diagnóstico definido. Será clave conocer resultados médicos para saber si se trata de una baja temporal o algo más serio.

A pesar de la ausencia de su estrella, Los Lakers lograron sacar adelante el duelo 119-115 con un gran aporte de Austin Reaves y LeBron James, quienes tomaron el liderazgo en el tramo final. La preocupación ahora es la gestión de minutos y el cuidado de Dončić de cara a los próximos partidos, donde el equipo angelino buscará mantener su buena posición en la Conferencia Oeste.