Dallas Mavericks consiguió arrebatarle el cuarto puesto de la Conferencia Oeste a Utah Jazz tras derrotarlos en el American Airlines Center. Con esta victoria, los dirigidos por Jason Kicc subieron un escalón, lo que significaría la ventaja de localía en la primera ronda de los PlayOffs. Tras finalizar el encuentro, El Comercio conversó con Luka Doncic, estrella de Mavericks, sobre la importancia de este gran partido.

El esloveno Luka Doncic anotó 32 puntos, sus Mavericks vencieron la noche del domingo 114-100 a Utah Jazz y consiguieron arrebatarles el cuarto puesto en la Conferencia Oeste de la NBA.

Los Mavericks (46-29) superan por un juego al Jazz (45-30) en la disputa por el cuarto preclasificado de la Conferencia Oeste y consiguieron empatar su serie en la campaña. Cada club ganó sus dos duelos en casa.

Dallas tendría que terminar un juego arriba de Utah si el Jazz mantiene su ventaja de juego y medio en la División Noroeste sobre Denver. A los Mavericks y al Jazz les restan siete partidos.

Rudy Gay anotó 18 puntos para el Jazz, que sufrió su cuarta derrota consecutiva dentro de una larga gira de seis partidos que concluye el martes en la noche contra los Clippers en Los Ángeles.

No obstante, Utah no mostró un mal semblante puesto que no contó con Rudy Gobert, su pívot titular, y tampoco pudo tener dentro del plantel a Hassan Whiteside, pívot suplente, ambos por lesiones. Del mismo modo, el serbio Bojan Bogdanovic volvió a perderse un duelo más debido a un tirón en la pantorrilla derecha.

Tras el partido, en la conferencia de prensa, le consulté a Luka Doncic por la importancia emocional de esta victoria frente a Utah Jazz: “Es una victoria muy importante, eso es seguro. Es muy probable que estemos en PlayOffs frente a ellos en la primera ronda. Queríamos el cuarto puesto por la ventaja de la localía, ahora lo tenemos y nuestro objetivo es mantenerlo hasta el final. Lucharemos por ello y quizás también por el tercer lugar”.

Luka Doncic es el líder de Dallas Mavericks en la NBA | Foto: Reuters

Dallas Mavericks enfrentará a Los Ángeles Lakers el martes 29 de marzo. Por su parte, Utah Jazz hará lo propio frente a Los Ángeles Clippers el mismo día en LA.

