María Fernanda Reyes es sinónimo de perseverancia, paciencia y coraje. La surfista lo demostró en los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando pese a que su tabla se le partió en la ronda principal número 3, siguió luchando hasta llegar a la gran final donde consiguió una medalla de plata. ‘Mafer’ o, como muchos la llaman, la ‘Hija de Makaha’, en referencia al lugar donde aprendió a pararse sobre las olas mientras su madre vendía raspadillas en la orilla, nos sigue demostrando que la vida está llena de obstáculos para superar. Así, mirando la playa que la vio nacer, contó cómo ha afrontado esta pandemia, y aconsejó a todos a seguir cuidándose: el COVID-19 aún no ha sido superado.

-¿Cómo has estado entrenando durante la cuarentena?

Fue un poco complicado porque durante dos meses realizamos solo trabajos físicos. Teníamos dos turnos para entrenar con la selección (mañana y tarde), pero como todos estábamos libres ingresábamos en doble sesión vía Zoom. No necesitábamos muchos implementos. Hacíamos trabajos de fuerza con el propio cuerpo como sentadillas, y sino no las ingeniábamos. Por ejemplo, yo no tenía mi ‘mat’ porque lo dejé en la casa de mi mamá, así que usaba mi ‘sleeping’. Lo más difícil fue la alimentación, porque en momentos de ansiedad uno come y come y come.

-¿Qué es lo que más extrañaste?

Lo que más he extrañado ha sido competir, viajar, pero todo sea por la salud. Igual he estado ejercitándome en mi casa y viendo mis competencias para mejorar aspectos técnicos.

-¿Cómo fue la experiencia de volver al mar después de tantos meses?

Ha sido increíble volver al agua. Yo estaba un poco preocupada porque el mar es mi trabajo, es mi día a día. Es lo que me ha permitido realizar muchas cosas como ayudar a mi mamá, estudiar y asentarme económicamente. Apenas dijeron que podíamos volver salté de alegría. Fui de las primeras en venir corriendo a la playa

-¿Cómo has manejado la ansiedad?

Uno como surfista trabaja mucho la paciencia, porque cuando se compite tenemos que esperar que llegue la ola y no perder la paciencia. Sin embargo, trabajar esta virtud fuera del mar ha sido totalmente nuevo, porque no solo es ansiedad, sino también preocupación de no saber qué es lo que va a ocurrir.

-¿Te han seguido apoyando?

Afortunadamente sí. Yo ya llevo muchos años trabajando con distintas marcas como Adidas y CIVA, y otras como UNACEM, pese a la pandemia decidieron apostar por mi y firmar contrato. En un inicio esa también fue una preocupación, porque a muchos compañeros les ha tocado perder sus sponsors y para nosotros eso es primordial, ya que son estas empresas las que nos financian para poder seguir sobresaliendo.

-¿Qué te parece la propuesta del Gobierno de cerrar las playas?

Por un lado creo que es positivo, pero por otro no. El mar es un lugar donde niños, jóvenes y adultos practican deporte. Algo que te da bienestar en muchos aspectos, y sobre todo salud, que ahora tanto se necesita. El problema es cuando van en grupo a la playa a tomar sol. Eso sí no está bien, porque la pandemia continúa y hay que ser conscientes de ello. Mi mamá estuvo mal y yo sé lo que es. No es un juego. Hay que cuidarnos hasta que salga la vacuna y podamos volver a la normalidad. Es un proceso y hay que ir reactivando las actividades de manera responsable y ordenada.

-¿Qué opinas de que muchas personas estén practicado surf durante la pandemia?

Las escuelas como tal no están permitidas. Solo están entrenando las personas que ya tienen un nivel avanzado y pueden recibir orientación técnica sin contacto alguno. En mi caso, por ejemplo, Oswaldo Vélez (coach de la Federación Peruana de Surf) me graba y luego me enseña mis errores, aciertos y analizamos qué debo mejorar. El mar, específicamente el surf, no te permite tener contacto con nadie más que no sea tu propio equipo, la tabla y tu pita, porque uno agarra una ola y termina en la orilla, entonces nunca estás junto a otra persona.

-¿Se está teniendo el debido cuidado?

Lamentablemente no, y no solo por el tema del COVID-19, sino también por el cuidado del medioambiente. La playa, al igual que los parques, es nuestra casa y hay que cuidarla. Es nuestra responsabilidad. A mí no me gustaría echarme y encontrar basura. Nadie les dice que no coman, pero lleven una bolsita y bótenlo en su casa, no se les va a caer la mano. La gente piensa que porque el mar está ahí, se va a llevar la basura, pero claro, esta terminará en otro lado, donde se acumula y los animales terminan ingiriendo estos residuos. Hay que ser responsables. Yo cada cierto tiempo bajo a la playa a recoger residuos y me indigna demasiado encontrar tanta suciedad. Otro punto es que Makaha, por ejemplo, es una de las playas que más turismo tiene en la Costa Verde, y creo que la municipalidad de Miraflores tiene que ponerle un poquito más de ojo y cuidarla. Ni siquiera se han arreglado las veredas, teniendo en cuenta que todo el mundo viene aquí.

Mafer Reyes y sus recomendaciones para la práctica del surf

-¿Sigues interesada en abrir una escuela de surf en Makaha?

Sí. Uno de mis sueños siempre ha sido abrir una escuela de surf para niños. Y de hecho ya tengo un proyecto en Makaha. Solo estoy esperando a que todo se calme para poder ponerlo en marcha. Ello ayudaría a que este deporte se haga masivo y la competencia sea cada vez más fuerte. Además, aprender a correr tabla es totalmente increíble. Te quita el estrés y es como una rehabilitación. El mar me ha dado todo eso y estoy segura que será igual con cada persona que empiece a vivir esta experiencia.

-¿El surf es un deporte profesional? ¿Puedes mantenerte con él?

Sí. He conocido muchos chicos de Juan de Lurigancho, La Victoria, San Juan de Miraflores, entre otros distritos alejados al mar, que han venido hasta la Costa Verde a aprender a surfear y que con el paso del tiempo han llegado a la preselección. Ello luego les ha abierto las puertas a ser profesores de tabla. Así han podido generar ingresos y llevar alimento a su casa. Además, me gustaría inculcarles que más allá de practicar este deporte inviertan en su educación, que también es muy importante.

-¿Crees que el surf es un deporte de élite?

El surf es una inversión, como cuando uno estudia. Así como en todo aspecto, puedes conseguir implementos de todo precio. Además, esto te puede dar una profesión. Invertir en tu tabla, wetsuit y pita es costear también tu salud. He conocido personas que antes practicaban otros deportes, pero luego se metieron al mar y no lo quisieron dejar nunca más.

-Me comentabas que tuviste que vivir de cerca el COVID-19 con tu mamá …

Sí y fue muy difícil, súper preocupante, porque es mi mamá. Cuando me enteré le mandé una doctora particular. Felizmente no llegó a más, fue algo intermedio. Gracias a Dios mi mamá es una persona súper fuerte. Estuvimos siempre en contacto, le hablaba, la calmaba. La situación es muy difícil. Ella quiere volver a trabajar en verano, vendiendo sus raspadillas, pero es algo que va a depender del Gobierno. Yo sé que ella va a cumplir los protocolos al 100%.

Doña Charito vende raspadillas en la playa Makaha desde hace 30 años. Su hija, María Fernanda Reyes aprovechaba para surfear de niña. El año pasado fue subcampeona de longboard en los Panamericanos.

-¿Qué les recomiendas a las personas en este contexto?

Nadie está libre de esta enfermedad, hasta el que más se cuida tiene chance de contraerla. Lamentablemente este virus nadie lo conoce muy bien y hasta que no nos de algo concreto, debemos seguir siendo responsables. Yo sé que es un poco incómodo usar mascarilla para practicar deporte, pero ya hay que estar felices y agradecidos porque al menos poder hacerlo.

