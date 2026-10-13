La XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026 se realizo con éxito el pasado 26 de setiembre
La XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026 se realizo con éxito el pasado 26 de setiembre
Por Redacción EC

Más de 200 nadadores se lanzaron al mar el último 26 de septiembre para disputar la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, competencia de aguas abiertas que reunió a deportistas nacionales e internacionales en las categorías de 10K, 6K y 1.5K.

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