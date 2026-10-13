Más de 200 nadadores se lanzaron al mar el último 26 de septiembre para disputar la XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026, competencia de aguas abiertas que reunió a deportistas nacionales e internacionales en las categorías de 10K, 6K y 1.5K.

“La principal novedad de esta edición fue la incorporación de una ruta de 10 kilómetros, que llevó a los participantes desde el Hotel Wawa, en Máncora, hasta el Hotel Marcilia, en Vichayito. La prueba estuvo dirigida a nadadores con experiencia en aguas abiertas y se convirtió en el principal desafío de la jornada. Desde la compañía, seguiremos impulsando esta iniciativa que promueve el deporte en contacto directo con el mar y quienes aman estar en este tipo de competencias”, señaló Marya Eneyda Romero - Brand Manager de Mad Wave & Swim World en Perú.

La exigencia de los 10 kilómetros en aguas abiertas puso a prueba la resistencia y preparación de los nadadores que participaron en la XVII Travesía Máncora–Vichayito. En la categoría Open con aletas, la alemana Anja Catherine Zickmann, del Club Germania, se quedó con el triunfo y completó el recorrido en 2 horas, 52 minutos y 24.049 segundos, mientras que en la rama masculina Adrián David Marchán Cardoza, de Revilla Nadadores, alcanzó el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 17.574 segundos.

Asimismo, Gustavo Lores, integrante del team Mad Wave, se impuso en los 10K de la categoría Open sin aletas y estableció un nuevo récord con un tiempo de 2:40:26.142. En esta modalidad, compitió sin traje de neopreno (wetsuit), utilizando únicamente ropa de baño, gorro y lentes de natación. Mientras que, en la rama femenina, Bianca Valentina Cruz Honorio, del Club Berendson Trujillo, se llevó el primer lugar con un registro de 3:20:56.073.

Los resultados reflejan el alto nivel de exigencia de una de las principales competencias de natación en aguas abiertas del norte del país, que llevó a los participantes a enfrentar un recorrido de 10K en el mar de Piura, poniendo a prueba su resistencia, estrategia y capacidad para mantener el ritmo hasta la meta.

Mad Wave: respaldo al crecimiento de las aguas abiertas

La competencia contó con el respaldo de Mad Wave, marca especializada en natación, que apuesta por acompañar el desarrollo de los atletas y la profesionalización de esta disciplina en el país. Asimismo, Ismael Merino, organizador general desde la primera edición y creador de la competencia junto con Miguel Dammert, continuaron liderando la organización. A esta iniciativa se sumó Jennifer Ahern, residente en el norte del país, con el objetivo de seguir impulsando la natación como un estilo de vida.

Una competencia que apuesta por la seguridad en el mar

La XVII Travesía Máncora–Vichayito 2026 contó con el apoyo de Peru Swimmers y SeaLion Nautic, empresa de Edgardo Merino especializada en eventos náuticos y seguridad acuática. Su participación fue clave para el despliegue operativo de la competencia, que reunió a nadadores en distintas distancias de recorrido. A diferencia de los eventos realizados en Lima, donde suele ser más sencillo articular el apoyo de organizadores y equipos especializados, desarrollar una travesía en provincia implica mayores desafíos logísticos y operativos, especialmente cuando se trata de garantizar la seguridad de los participantes en aguas abiertas.

El trabajo de seguridad adquiere especial relevancia en recorridos de larga distancia como la nueva de 10K, donde los participantes permanecen durante varias horas en el mar y deben enfrentar las condiciones propias de un entorno acuático abierto.

La presencia de nadadores nacionales e internacionales y la incorporación de una nueva distancia buscan seguir fortaleciendo el crecimiento de las aguas abiertas en el Perú y posicionar a la costa norte como escenario para competencias deportivas vinculadas al mar. Con 17 ediciones, la Travesía Máncora–Vichayito se mantiene como uno de los encuentros de aguas abiertas que reúne deporte y naturaleza en uno de los escenarios más representativos del litoral peruano.

Para mayor información de los resultados de la Travesía Máncora–Vichayito, visitar: https://finisherdata.com/eventos/travesia_mancora_vichayito_2026/resultados?id_event=632