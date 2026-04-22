Por Redacción EC

Manny Pacquiao volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un inesperado momento junto al streamer IShowSpeed. Ambos coincidieron en Filipinas, donde realizaron un sparring amistoso que terminó con el influencer en el suelo tras recibir un contundente golpe.

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