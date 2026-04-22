Manny Pacquiao volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un inesperado momento junto al streamer IShowSpeed. Ambos coincidieron en Filipinas, donde realizaron un sparring amistoso que terminó con el influencer en el suelo tras recibir un contundente golpe.

El encuentro formaba parte del contenido que el creador digital viene realizando durante su gira internacional. Con guantes puestos, ambos intercambiaron algunos movimientos, pero la diferencia de experiencia quedó en evidencia cuando el excampeón respondió con precisión y potencia.

En un momento del entrenamiento, Pacquiao conectó un golpe al abdomen que provocó la caída inmediata del streamer, quien reaccionó con gestos de dolor antes de reincorporarse entre risas, dejando claro que se trataba de una sesión sin carácter competitivo.

El video se viralizó rápidamente y acumuló millones de reproducciones, impulsado por el contraste entre una leyenda del boxeo y una de las figuras más populares del streaming. La escena también reavivó el interés por el poderío físico del filipino, incluso después de su retiro profesional.