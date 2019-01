Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO: día, horas, canales y cartelera desde Las Vegas, vía FOX Action | Manny Pacquiao y Adrien Broner buscan calentar la noche del sábado 19 de enero con boxeo de primera calidad. Una pelea para demostrar que PPV aún está vigente, como ha dicho 'Pacman' ("simplemente, no les han dado buenas peleas y ahora eso es lo que van a tener"). El duelo será el estelar en el Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se pondrá en disputa el título de peso wélter de la AMB. Para ver el boxeo en vivo y en directo puedes elegir distintas páginas web, aplicaciones móviles, canales de televisión de señal abierta o pago, según el país donde te encuentres. La cartelera dará inicio a las 21:00 horas (Perú) y El Comercio te traeremos la mejor información con la cartelera, estadísticas, fecha, horarios, canales de transmisión y las probabilidades de las casas de apuestas.

Con 40 años, 1 mes y dos días de vida, Manny Pacquiao se vuelve a subir al ring para demostrar que sigue vigente en el deporte que lo volvió famoso en todo el mundo. Y lo hará ante un rival que dice está en la misma medida. El polémico Adrien Broner, apodado "The Problem", busca arrebatarle el cinturón al filipino en una pelea que se ha robado la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

Manny Pacquiao se retiró del boxeo en el 2016 tras vencer a Jessie Vargas. La razón eran sus deberes como senador de Filipinas; sin embargo, volvió al ring en el 2017 para caer ante Jeff Horn, y también en el 2018 para vencer al argentino Lucas Matthyse en Malasia y quedarse con el título de peso wélter. "Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en el previo a este combate", dijo Pacquiao en la previa a la pelea contra Adrien Broner.

En tanto el rival estadounidense fue comparado en un inicio de su carrera con Floyd Mayweather Jr. Sin embargo, sus derrotas ante el argentino Marcos Maidana y el estadounidense Shawn Porter aterrizaron su historial. Fue, entonces, que se comenzó hablar de él fuera del ring por su problemas con las leyes. El último de los arrestos de Adrien Broner tuvo lugar en diciembre en Florida luego de no asistir a una citación en una corte por una deuda millonaria con una joyería. "Una victoria ante Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", dijo Broner sobre el duelo.



Cartelera del Manny Pacquiao vs. Adrien Broner desde Las Vegas

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)



¿Qué canales transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en vivo?

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.



¿A qué hora transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en el mundo?

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.

Pacquiao vs. Broner: ¿qué dicen las casas de apuestas?

Los especialistas en apuestas de boxeo han adelantado que el resultado más probable es que Pacquiao se lleve un triungo ante Broner por decisión de los jueces. Pacquiao paga apenas 2.8 por cada dólar apostado a su favor; es decir, si usted apuesta 100 dólares se estaría llevando 280 a sus bolsillos. Por su cuenta, una victoria del estadounidense paga hasta 230 dólares por cada 100 apostados.

Asimismo, también se puede apostar por si el ganador logra un nocaut, nocaut técnico, si llegan o no a los 11 rounds o si termina en empate. En el caso de las casas de apuestas en general, el promedio es similar: la victoria de Manny Pacquiao paga 1.4, el empate 21.0 y el triunfo de Adrien Broner 3.25.

También se puede apostar por el tipo de victoria (nocaut, nocaut técnico, decisión arbitral), e incluso en qué round puede darse la victoria, el minuto, si ambos peleadores caen a la lona, etc.

Las 10 últimas peleas de Manny Pacquiao

15/07/2018: Manny Pacquiao ganó a Lucas Matthyse vía TKO

02/07/2017: Manny Pacquiao perdió con Jeff Horn por decisión unánime

05/11/2016: Manny Pacquiao ganó a Jessie Vargas por decisión unánime

09/04/2016: Manny Pacquiao ganó a Timothy Bradley por decisión unánime

02/05/2015: Manny Pacquiao perdió con Floy Mayweather por decisión unánime

23/11/2014: Manny Pacquiao ganó a Chris Algieri por decisión unánime

12/04/2014: Manny Pacquiao ganó a Timothy Bradley por decisión unánime

24/11/2013: Manny Pacquiao ganó a Brandon Ríos por decisión unánime

08/12/2012: Manny Pacquiao perdió con Juan Manuel Márquez por KO

09/06/2012: Manny Pacquiao perdió con Timothy Bradley por decisión dividida

Las 10 últimas peleas de Adrien Broner

21/04/2018: Adrien Broner empató con Jessie Vargas

29/07/2017: Adrien Broner perdió con Mickey García por decisión unánime

18/02/2017: Adrien Broner ganó a Adrian Granados por decisión dividida

01/04/2016: Adrien Broner ganó a Ashley Theophane por TKO

03/10/2015: Adrien Broner ganó a Khabib Allakhverdiev por TKO

20/06/2015: Adrien Broner perdió con Shawn Porter por decisión unánime

07/03/2015: Adrien Broner ganó a John Molina por decisión unánime

06/09/2014: Adrien Broner ganó a Emmanuel Taylor por decisión unánime

03/07/2014: Adrien Broner ganó a Carlos Molina por decisión unánime

14/12/2013: Adrien Broner perdió con Marcos Maidana por decisión unánime