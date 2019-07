Pacquiao vs. Thurman: fecha, horas, canales y cartelera de la pelea por el título Peso Wélter

Manny Pacquiao y Keith Thurman serán protagonistas de una de las peleas más esperadas del año por el campeonato mundial Peso Wélter de la AMB. El enfrentamiento se realizará este sábado 20 de julio en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitido en vivo y en directo vía Fathom Events, Premier Boxing Champions y FOX Sports.

El Comercio te dará a conocer los diferentes horarios y canales de transmisión por país para que estés al tanto de la pelea entre Pacquiao vs. Thurman. Además, conoce cómo y dónde seguir el boxeo en vivo por televisión y app móvil para no perderte ningún detalle de la pelea. Sobre todo, las estadísticas de ambos pugilistas, sus últimas peleas, declaraciones y la cartelera completa de la noche súper estelar en Las Vegas.

La transmisión para ver boxeo en vivo entre Pacquiao vs. Thurman se presentará por Fathom Events, Premier Boxing Champions y FOX Sports, este sábado 20 de julio a partir de las 21:00 horas ET / 20:00 horas CT / 19:00 horas MT / 18:00 horas PT / 17:00 horas AK | 15:00 horas HI. Los aficionados del deporte también podrán disfrutar de este evento en más de 175 salas de cine seleccionadas de la red Digital Broadcast Network de Fathom.

Pacquiao y Thurman se vieron las caras previo a la gran pelea en Las Vegas por el título Peso Wélter. AFP

Manny Pacquiao, el gran pugilista de Filipinas y campeón Peso Wélter de la AMB, enfrentará a Keith Thurman, campeón mundial de Peso Wélter para unificar el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El filipino, quien tiene un récord 60-7-2, 39 KO), es el único diputado y senador en ganar el título mundial. Su gran trayectoria como boxeador ostenta victorias sobre grande deportistas que están en el Salón de la Fama como Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Miguel Cotto, Shane Mosley y Juan Manuel Márquez.

La última vez que subió al ring fue ante Adrien Broner, quien fue campeón de cuatro divisiones. Para Pacquiao, esta fue su primera pelea tras dos años de ausencia en Estados Unidos, pues antes había enfrentado a Lucas Matthyse a quien ganó por nocaut.

En el otro lado del ring está Keith Thurman, quien representa al retador más peligroso que Manny Pacquiao tendrá en los últimos tiempos. Con su velocidad y su gran potencia, el boxeador estadounidense (29-0, 22 KO) es campeón Peso Wélter que más tiempo lleva de reinado luego de vencer de manera increíble a Diego Chaves.

El filipino Manny Pacquiao, quien tiene un récord 60-7-2, 39 KO), es el único diputado y senador en ganar el título mundial. AFP

Cartelera del evento en el MGM Grand Garden Arena

Omar Figueroa Jr. (EEUU) vs. Yordenis Ugas (Cuba)

Eliminatoria por el título WBC Peso Welter



Sergey Lipinets (Kazajstán) vs. John Molina (EEUU)

12 rounds en peso Welter



Luis Nery (México) vs. Juan Carlos Payano (Rep. Dominicana)

Eliminatoria por el título WBC Peso Gallo

¿Cómo ver boxeo en vivo?

Para ver el boxeo en vivo entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman puedes hacerlo vía ESPN Deportes, que está disponible para los servicios de Movistar TV (Canal 504 SD y Canal 740 HD), Claro TV (Canal 64 SD y Canal 521 HD) y DirecTV (Canal 521 SD y Canal 1620 HD) para el Perú y el resto de países de Latinoamérica.

Últimas peleas de Manny Pacquiao

19/01/2019 | Pacquiao ganó a Broner | Peso Wélter

15/07/2018 | Pacquiao derrotó a Matthysse | Peso Wélter

02/07/2017 | Pacquiao perdió frente a Horn | Peso Wélter

05/11/2016 | Pacquiao venció a Vargas | Peso Wélter

09/04/2016 | Pacquiao derrotó a Bradley Jr. | Peso Wélter



Últimas peleas de Keith Thurman

26/01/2019 | Thurman venció a Josesito López | Peso Wélter

04/03/2017 | Thurman derrotó a García | Peso Wélter

25/06/2016 | Thurman ganó a Porter | Peso Wélter

11/07/2015 | Thurman derrotó a Collazo | Pes Wélter

07/03/2015 | Thurman ganó a Guerrero | Peso Wélter



Ambos posaron frente a frente para protagonizar una de las peleas más esperadas del año en el MGM Grand Garden de Las Vegas. AFP

¿A qué hora pelean Pacquiao vs. Thurman?

La pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman será este sábado 20 de julio desde las 21:00 horas. De esta manera te damos a conocer los horarios en diferentes partes del mundo para que no te pierdas el boxeo en vivo y en directo.

Perú: 21:00 horas

México (Centro): 20:00 horas

México (Pacífico, Sonora): 19:00 horas

México (Noroeste): 18:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Chile: 23:00 horas

Estados Unidos (Los Ángeles): 18:00 horas

Estados Unidos (Miami): 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

España: 3:00 horas (domingo 21 de junio)

Brasil: 00:00 horas (domingo 21 de junio)

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)