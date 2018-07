El ex boxeador Freddie Roach ha sabido sacar lo mejor de Manny Pacquiao, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. El ex entrenador del púgil filipino contó alguna vez qué fue lo que motivó a 'Pac-Man' a dejar su casa y seguir el camino de los puños.

Roach estuvo junto a Pacquiao desde el 2001, y conoce su historia de vida. Fue él quien contó hace unos años el suceso que cambió el camino de Manny.

Cuando Manny Pacquiao tenía 12 años, cierto día encontró en su casa a su padre con uno de sus amigos. Este hombre, por razones que hasta hoy se desconocen, mató al perro que tenían como mascota. Pero eso no fue lo peor. "Manny se escapó de su casa luego de que su padre se comiera a su perro", contó Roach.

Manny Pacquiao, hoy de 39 años, huyó del infierno en el que vivía y llegó a Manila donde durmió entre cartones en la calle y vendía rosquillas para sobrevivir.

Ahí, en la calle se hizo conocido en los 'slums' (barrios bajos) por la fuerza en sus puños. En solo dos años pasó de ser un callejero a tener sus primeras peleas profesionales. Luego dejó de dormir en parques y aceras para descansar sobre un ring. Tirado en la elástica lona soñaba todas las noches en ser campeón. Qué mejor lugar para macerar los deseos de un boxeador que el cuadrilátero.

"Filipinas es un lugar pobre, no hay bienestar, ningún sistema de salud y si usted no tiene un trabajo o dinero, entonces hace cualquier cosa para sobrevivir", asegura Roach.

Hoy, Manny Pacquiao debe medirse ante Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, Malasia. El boxeador regresa al continente en donde se consagró durante sus primeros años de carrera y busca ganar un nuevo título para extender su leyenda.