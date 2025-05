La talentosa surfista nacional Mafer Reyes, que hace unos días consiguió la medalla de bronce en el Mundial ISA 2025 - hizo un alto a sus actividades en el mar y participó en su décima Maratón Lima 42k en la distancia de 10k.

La atleta de élite agradece a adidas por su apoyo, ya que van 10 años trabajando juntos. Justo la misma cantidad de carreras de 10K que ha participado en la Maratón Lima 42k. En el backstage hace un alto al descanso para conversar a solas con El Comercio.

¿Cómo te sentiste tras correr tu décima 10K de adidas?

Increíble, cada vez más gente participa, se nota la acogida que hay en Miraflores. Además, es increíble ver cada vez gente del exterior que participa en la carrera más importante de Lima y la verdad que es una experiencia muy bonita.

Más de 20 mil personas han corrido, ¿eso le da otra connotación a la carrera?

Sí, ya tanta gente que me quita mi categoría de 10K, pero van a hacer un evento especial para la categoría 10K y que todos puedan correr y no se queden con las ganas. Eso es bonito, que todo siga su ritmo y la gente que madruga para motivar a sus seres queridos y para impulsar a los participantes cuando quiere detenerse. Eso hace que sigas corriendo.

¿Te preocupas en tu tiempo o disfrutas la carrera?

Yo lo disfruto, es parte de mi entrenamiento. Uno tiene que ir a su ritmo, no soy maratonista, no es mi deporte, pero lo tomo como parte de mi entrenamiento. Eso para mí es muy importante, porque me ayuda a estar en un ritmo de competencia que es el surf para estar mucho mejor preparada físicamente.

¿Cuáles son tus próximas competencias?

Acabo de regresar del Mundial ISA, donde quedé en tercer lugar. Ahora, me preparo mes y medio para los Panamericanos que serán en Guatemala y los Juegos Bolivarianos que se van a llevar a cabo en Punta Rocas.

¿En los Bolivarianos prometes el oro?

Esa es la meta. Son mis primeros Juegos Bolivarianos, porque no hay Bolivarianos en Surf desde el 2015 y serían los primeros. Por eso sueño con una medalla, pero hay que ir paso a paso. Esperemos que sea la medalla de oro.

¿Algún consejo para la gente que va a animar a hacer running?

Qué las personas sigan practicando deporte, que vaya a su ritmo y que disfruten su proceso. No es fácil llegar a la meta, pero todo está en la mente; sin embargo, con trabajo, disciplina y constancia lograrán todo lo que se proponga.

***

