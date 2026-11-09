La ciudad de Huancayo fue escenario de una nueva edición de la tradicional Maratón Internacional de los Andes 2026, que se disputó este domingo con la participación de más de 3.000 fondistas nacionales y extranjeros. La competencia tuvo como grandes protagonistas a Sheyla Eulogio y Julio Alania, quienes se quedaron con los primeros lugares de las ramas femenina y masculina, respectivamente.

La actuación más destacada fue la de la atleta huancaína Sheyla Eulogio, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien no solo conquistó la prueba femenina, sino que también estableció un nuevo récord de la competición.

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Sheyla Eulogio rompe récord en la Maratón de los Andes 2026

Eulogio completó los 42.195 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 50 segundos, registro que le permitió consagrarse campeona y establecer una nueva marca histórica en la Maratón Internacional de los Andes.

La fondista, natural de Huancayo, destacó en una competencia que exige una importante preparación física debido a las condiciones geográficas de la ruta, que se desarrolla a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Julio Alania se impuso en la rama masculina

En la categoría masculina, el vencedor fue Alejandro Alania, atleta natural de Pasco e integrante del Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del IPD, quien cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 11 segundos.

/ ADRIAN JOHAO ZORRILLA ZARATE

La participación de los deportistas vinculados al programa del IPD también incluyó a Yerson Orellana, Marlon Calderón, Jovana De la Cruz, Deysi Castro y Jazmín Matos.

Asimismo, destacó la presencia de Evelyn Inga, integrante del Programa Ciclo Olímpico del IPD, quien participó en la prueba de los 10 kilómetros.

Una exigente ruta por 12 distritos de Junín

La Maratón Internacional de los Andes recorrió 12 distritos de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, en el departamento de Junín. El circuito se desarrolló a una altitud aproximada de 3.273 metros sobre el nivel del mar y culminó en el Estadio Huancayo.

🥇🇵🇪 ¡𝙀𝙡 𝙤𝙧𝙤 𝙨𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙤́ 𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙨𝙖! Sheyla Eulogio y Julio Alania se coronan campeones de la Maratón Internacional de los Andes.🏆 🔥 Ambos fondistas alcanzaron el primer lugar en las categorías 42K femenino y masculino, en la carrera desarrollada en Huancayo. https://t.co/k0uJeL8fLa — ipdperu (@ipdperu) November 8, 2026

Los participantes debieron completar los 42.195 kilómetros oficiales de la prueba, considerada una de las competencias tradicionales del calendario nacional de fondismo.

La edición 2026 reunió a más de 3.000 fondistas procedentes de Perú, Bolivia, Ecuador, México, Kenia y Etiopía, quienes participaron en las categorías Libre, Máster, Súper Máster Varones y Juvenil.

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