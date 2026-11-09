Sheyla Eulogio y Julio Alania brillan en la Maratón de los Andes 2026 con destacadas marcas. Foto: Andina
Sheyla Eulogio y Julio Alania brillan en la Maratón de los Andes 2026 con destacadas marcas. Foto: Andina
Por Redacción EC

La ciudad de Huancayo fue escenario de una nueva edición de la tradicional Maratón Internacional de los Andes 2026, que se disputó este domingo con la participación de más de 3.000 fondistas nacionales y extranjeros. La competencia tuvo como grandes protagonistas a Sheyla Eulogio y Julio Alania, quienes se quedaron con los primeros lugares de las ramas femenina y masculina, respectivamente.

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