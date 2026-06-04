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La central peruana dejó Alianza Lima tras un exitoso ciclo y fue presentada como nueva jugadora de Universitario, donde buscará nuevos retos en la Liga Peruana de Vóley.
La central peruana dejó Alianza Lima tras un exitoso ciclo y fue presentada como nueva jugadora de Universitario, donde buscará nuevos retos en la Liga Peruana de Vóley.
Por Redacción EC

Maricarmen Guerrero fue oficializada como nueva jugadora de Universitario de Deportes, marcando uno de los movimientos más impactantes del mercado en la Liga Peruana de Vóley. La central nacional decidió cambiar de vereda tras cerrar una etapa dorada en Alianza Lima, club con el que conquistó un histórico tricampeonato en las últimas temporadas.

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