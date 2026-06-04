Maricarmen Guerrero fue oficializada como nueva jugadora de Universitario de Deportes, marcando uno de los movimientos más impactantes del mercado en la Liga Peruana de Vóley. La central nacional decidió cambiar de vereda tras cerrar una etapa dorada en Alianza Lima, club con el que conquistó un histórico tricampeonato en las últimas temporadas.

La voleibolista no tardó en pronunciarse luego de su anuncio y dejó un mensaje claro sobre su presente. “Ya estoy donde elegí estar”, expresó, evidenciando su convicción por asumir este nuevo desafío en su carrera deportiva, en medio de gran expectativa por su llegada al cuadro ‘crema’.

Su salida de Alianza Lima no fue sencilla, ya que durante cuatro años se consolidó como una de las principales figuras del equipo y pieza clave en la obtención de títulos. Guerrero se despidió con palabras emotivas, reconociendo que dejar el club fue una decisión difícil, pero necesaria para seguir creciendo profesionalmente.

Con su incorporación, Universitario continúa reforzando su plantel con miras a pelear el campeonato nacional. La llegada de Guerrero no solo eleva el nivel del equipo, sino que también intensifica la rivalidad con Alianza Lima, en una temporada que promete ser altamente competitiva en el vóley peruano.tw