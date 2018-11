Marin Cilic vs. John Isner EN VIVO ONLINE vía ESPN: se enfrentan en Londres por el ATP World Tour Finals 2018.

Para ver tenis en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



El choque será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica, excepto Brasil que lo verá por SporTV. En España por Movistar Deportes. En Inglaterra por la BBC TV. En Italia por Sky y en Francia por beIN Sports.



El croata Marin Cilic, 7 en el ránking ATP, viene de caer por 7-6 (5) y 7-6 (1) ante el alemán Alexander Zverev (5 del mundo), en su estreno en el ATP World Tour Finals y ahora espera recuperarse para mantener opciones de clasificar a semifinales.

El estadounidense John Isner, 10 ATP, también cayó en su estreno en el Torneo de Maestros de Londres, frente al máximo favorito (1 del mundo), el serbio Nobak Dojokovic, por 6-4 y 6-3.

Lo más curioso fue lo que dijo Isner tras la derrota ante 'Nole': "Desafortunadamente, no creo que fuera el caso esta noche. Me pateó el c... Hay cosas que tengo que intentar y que seguir mejorando y lo bello de este torneo es el formato, por que el que aún estoy vivo. Era el tapado esta noche y he perdido".

En este mismo grupo, también el miércoles, pero a las 9:00 a.m., Djokovic enfrentará a Alexander Zverev.

Marin Cilic vs. John Isner - horarios en el mundo



14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del jueves en China

05:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur.