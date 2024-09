Mario Hart ha demostrado ser uno de los pilotos más versátiles del automovilismo peruano. Actualmente enfocado principalmente en el karting, ha acumulado seis títulos nacionales y se ha consolidado como un referente en esta disciplina. Ahora, está cada vez más cerca de alcanzar su primer Mundial. Su reciente victoria en el Pre Sudamericano de Chile, la prueba preliminar para el Campeonato Sudamericano de Kartismo Rotax Max Challenge, ha sido un claro indicador de su capacidad y lo acerca a la posibilidad de obtener una plaza directa en el Mundial que se celebrará este año en Italia.

A pocas semanas de enfrentar su gran reto en el Campeonato Sudamericano, que se llevará a cabo en Chile del 24 al 28 de septiembre, el piloto nacional conversó con El Comercio para hablar sobre su actualidad en el karting y sus planes a futuro. Su sueño es poder correr algún día junto a su pequeño hijo Marito Jr. Además, compartió su visión sobre el automovilismo en Perú.

—¿Qué se siente haber ganado por sexta vez el título nacional de kartismo?

Es una gran felicidad y un logro significativo. Conseguir seis títulos nacionales de karting no es algo que se logre fácilmente. Empecé en el karting en 2001, y mi primer título lo gané en 2002. Luego obtuve dos campeonatos consecutivos en 2003 y 2004. Después, hice una pausa para correr en autos y fórmulas, incluyendo una escuela en Estados Unidos y carreras en Perú. Logré mi primer título nacional en circuito en 2012, y en 2014 comencé en rally, donde gané tres títulos más. He probado casi todo en automovilismo, desde cuatrimotos y off-road en UTV hasta drift, una modalidad nueva en la que llevo dos años participando. Actualmente, también compito en el campeonato de Ronex Park con cross cars.

—Después de varios años, decidiste regresar al kartismo...

Hace dos años y medio volví al kartismo, motivado por la gran cantidad de pilotos y el alto nivel competitivo que vi. Había jóvenes talentosos y pilotos de mi edad que seguían en el karting, lo cual me incentivó a regresar. Desde 2022 he estado nuevamente en el kartismo, logrando el título en 2022, 2023 y ahora en 2024.

—¿Cómo ha cambiado el kartismo en Perú desde 2001?

Ha cambiado muchísimo. Mi última temporada fuerte de karting fue en 2004, cuando corríamos en Santa Rosa y el grupo de pilotos era pequeño, no más de 20 en diferentes categorías. Hoy en día, con la evolución del kartismo en el circuito de la Chutana y la introducción de la categoría Rotax, tenemos cerca de 100 pilotos por fecha en varias categorías. Desde los más pequeños, que empiezan a los 4 años, hasta los mayores, como un piloto de 70 años. Esta diversidad permite que personas de todas las edades compitan. La categoría es muy competitiva, con motores prácticamente idénticos, lo que hace que la diferencia esté en la puesta a punto, el entrenamiento y la práctica de cada piloto. En los últimos 10 años, el kartismo en Perú ha crecido enormemente.

Mario Hart forma parte del Team AVA junto a Raúl Orlandini, Alex Heilbrunn y Lucho Mendoza Jr. (Foto: Difusión)

—Cómo ha influido tu madurez y experiencia en el automovilismo en tu éxito reciente en el kartismo?

Definitivamente ha sido clave. La madurez ha jugado un papel crucial en estos últimos años. Recuerdo cómo corría cuando era más joven: era mucho más agresivo y a veces imprudente, lo que resultaba en accidentes y choques. Mi ímpetu por ganar sin un plan estratégico a menudo me llevaba a resultados mixtos. Ahora, con más experiencia y una visión más estratégica, puedo enfrentar las carreras y las rivalidades en pista de manera más calculada. Esta madurez me ha permitido manejar mejor las situaciones y ha contribuido significativamente a ganar estos títulos.

—¿Es común que los pilotos sean tan versátiles como tú, o es más frecuente que se especialicen en una sola modalidad?

No es muy común. La mayoría de los pilotos tienden a especializarse en una sola modalidad. Los kartistas se dedican exclusivamente al karting, los que hacen drift se enfocan solo en drift, y así sucesivamente. En mi caso, he podido correr en diferentes modalidades gracias al apoyo de mis patrocinadores y marcas que me respaldan. Sin embargo, dado que el automovilismo es un deporte costoso y no tan mediático en Perú, muchos pilotos se ven limitados a una sola categoría debido a la dificultad de conseguir el financiamiento necesario para participar en varias modalidades.

—¿Es más una cuestión de patrocinio o de habilidades como piloto el poder participar en varias modalidades?

Creo que es más una cuestión económica. La mayoría de los pilotos, si tienen el apoyo adecuado, podrían participar en varias modalidades, ya que muchos tienen las habilidades necesarias. Sin embargo, el automovilismo es un deporte costoso, y en Perú el apoyo de las empresas aún no es tan amplio o significativo. Por lo tanto, es el tema económico el que suele limitar la posibilidad de correr en múltiples categorías.

Mario Hart consiguió su sexto título nacional en kartismo. (Foto: Difusión)

—¿Es cierto que el karting es un paso esencial para llegar a categorías como la Fórmula 1 o Fórmula 3?

Sí, el karting es fundamental en el automovilismo. Es la escuela donde comienzan la mayoría de los pilotos jóvenes que aspiran a llegar a la Fórmula 1 o Fórmula 3. Es el punto de partida para desarrollar habilidades y técnica. Muchos pilotos pasan años en karting antes de pasar a otras categorías, como circuito o fórmula. Aunque algunos siguen compitiendo en karting incluso en categorías avanzadas, el karting sigue siendo una base crucial para cualquier carrera en el automovilismo..

*El RMC South American Trophy se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre de 2024 en el Kartódromo Las Perdices de Melipilla, Chile.

—¿Cómo se llega al Mundial de karting?

El Mundial de karting es una competencia invitacional que reúne a los campeones de todas partes del mundo. En la categoría Rotax, que es global, se corre con las mismas características en todos los países. Los campeones del Sudamericano de karting obtienen un cupo para el Mundial. Algunos países, como Chile, tienen cupos directos para sus campeones o para los pilotos con mejor desempeño en sus campeonatos nacionales. En Perú, no contamos con estos beneficios, por lo que debemos competir en eventos como el Pre-Sudamericano para ganarnos un lugar en el Mundial. En resumen, el Mundial está reservado para los mejores pilotos de cada país.

—¿Qué tan factible es para ti conseguir un lugar en el Mundial?

La posibilidad está bastante cerca. En el Sudamericano del año pasado, que se realizó en Perú y otorgaba un cupo para el Mundial, estuve cerca de lograrlo. En ese evento, competí en cinco carreras durante el fin de semana: quedé segundo en cuatro de ellas y cuarto en la final, que es la que realmente cuenta. El campeón del Sudamericano en mi categoría fue el que terminó ganando el Mundial. Ahora, es crucial para mí participar en el Pre-Sudamericano en Santiago para familiarizarme con el circuito y realizar pruebas. Esto me permitirá llegar al Sudamericano más preparado y con mayores posibilidades de obtener el cupo al Mundial.

—¿Ya te has establecido completamente en el karting, o todavía consideras la posibilidad de regresar al rally?

Me encantaría volver al rally, especialmente ahora que está creciendo y viendo autos de nivel mundial en las competiciones. Es algo que sigo de cerca y siempre tengo en mente. Aunque actualmente estoy enfocado en el karting, espero que en el próximo año o en un par de años pueda regresar al rally. Es una disciplina que realmente disfruto y me gustaría retomar en el futuro.

—¿Vas a participar en el Camino del Inca este año?

No, este año no estaré en el Camino del Inca porque actualmente no estoy corriendo en rally ni tengo un auto de rally. Es una carrera que extraño mucho y espero volver a participar en el futuro. El rally es una de las modalidades que más me gustan, pero por ahora está descartado debido a los costos. El rally es, sin duda, la modalidad más cara en el Perú. Estoy buscando la posibilidad de regresar en el futuro.

—Con 10 títulos nacionales en el automovilismo en tu haber, ¿en qué etapa de tu carrera te encuentras actualmente?

Creo que estoy en la mitad de mi carrera deportiva. Mi objetivo es seguir muchos años más en el automovilismo. Ahora que tengo hijos, también sueño con compartir esta pasión con ellos. Mi hija no parece tan interesada en el automovilismo, pero mi hijo, desde que nació, muestra un gran interés. Siempre está con un carrito en la mano y se emociona en las carreras, pidiéndome que lo suba a todos los karts que ve en el circuito. Me encantaría que él también corriera, y mi sueño es compartir con él no solo el entrenamiento y las carreras, sino también, cuando crezca, tener la oportunidad de correr juntos en el futuro. Correr juntos en rally, con él siendo mi copiloto y luego yo pasando a ser el suyo, es un sueño que me ilusiona profundamente. Aunque queda mucho tiempo para que eso suceda, la idea de compartir esa experiencia con él es algo que realmente ansío.

Títulos de Mario Hart en el Automovilismo Peruano

Año Título 2002 Campeón Nacional de Kartismo 2003 Campeón Nacional de Kartismo 2004 Campeón Nacional de Kartismo 2012 Campeón Nacional de Circuito 2015 Campeón Nacional de rally ACP categoría S2000 2016 Campeón Nacional de rally ACP categoría S2000 2016 Campeón Nacional categoría S2000 de los Caminos del Inca 2022 Campeón Nacional de Kartismo 2023 Campeón Nacional de Kartismo 2024 Campeón Nacional de Kartismo

—¿Cómo percibes el crecimiento del automovilismo en general y en particular en Perú?

Creo que el rally está atravesando un momento muy importante actualmente. Estamos viendo, después de muchos años, la presencia de autos modernos de rally, similares a los que se utilizan en campeonatos mundiales o en los principales torneos sudamericanos como los de Chile y Argentina. Esto está atrayendo la atención de nuevas marcas y patrocinadores. Esperemos que esta tendencia continúe, que los pilotos tengan la oportunidad de seguir trayendo estos vehículos de última generación y que el automovilismo siga expandiéndose. Es importante recordar que el automovilismo es un deporte que requiere una inversión significativa, por lo que, aunque hay mucho talento, a menudo la falta de recursos financieros limita las oportunidades para muchos aspirantes.