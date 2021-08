Marko Carrillo participó durante dos días en los Juegos Olímpicos en la modalidad de 25 metros pistola de velocidad masculino quedando en el puesto 18 de 26 participantes sumando un total de 572 puntos. Tras despedirse de Tokio 2020, el tirador peruano brindó declaraciones a El Comercio contando las sensaciones que le quedaron en la competencia, así como los objetivos para el futuro.

“La última serie no fue como la esperaba, de hecho esta competencia se divide en dos días, pero son doce series y apuntamos siempre a hacerlo perfecto o bien. De esas doce he tenido tres que me han jugado muy mal, no las esperaba. Ahora estoy más tranquilo, haciendo un análisis, lo que esperamos corregir para las próximas competencias”, sostuvo el deportista peruano.

Explicó que luego de su participación en sus primeros Juegos Olímpicos en el 2016, empezó a especializarse en la modalidad de 25 metros: “Los Juegos Olímpicos tienen una sensación especial siempre, yo recién estoy especializado en esta modalidad. En Rió 2016 la practiqué porque estaba clasificado, ahora me he especializado en esta modalidad”.

Además, Carrillo sintió que pudo realizar una mejor participación y analizó los errores que consideró cometió: “La sensación de dolor, incomodidad, insatisfacción que los resultados no se hayan dado en puntos reflejando el trabajo que he venido haciendo. Creo que he dado lo mejor de mi en etapa de preparación y ahora en el evento no ha salido como esperaba”.

“Es latente que el rendimiento no sea el óptimo, pero no es lo que esperaba. Ahora estoy analizando las cosas porque han sido temas puntuales. El puntaje si bien no iba a terminar entre los primeros, iba por mi resultado personal, por mi marca personal”, se expresó Marko.

(Foto: Captura de pantalla)

Respecto a cómo afectó su rendimiento ante la pandemia del coronavirus (COVID-19): “La para a nivel Sudamerica, a nivel Perú ha sido un factor determinante para la continuidad de nuestra práctica, hemos estado casi seis meses sin poder practicar. Este año tuvimos problemas con la cancha de tiro, pero no son cosas que hagan que el rendimiento varíe, lo digo en mi caso personalmente”.

“Siempre tratamos de ver lo mejor que se pueda sacar de un mal momento. La pandemia fue complicada para todos, más para los de la región porque muchos de los que están acá, los de Europa y Asia, han habido políticas adecuadas para continuar con su deporte”, consideró el peruano.

Marko Carrillo y su especialidad en los 25 metros

“Yo me considero el único responsable de mi resultado en las partes buenas y sobretodo en las partes malas, esperaba más de mi, pero es mi primera vez especializada en esta modalidad. Lo que venga en adelante sea en esta modalidad”, aseguró.

Los objetivos a futuro de Marko Carrillo: “De cara a Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos filtrar mejor las cosas, ver las oportunidades que hay y enfocarlo de cara a nivel del ranking mundial. En esta modalidad (25 metros) estoy en el puesto 12″.

“Voy a luchar por conseguir lo que sueño. Siempre dicen ‘olímpico una vez, olímpico para siempre’, pero uno siempre uno quiere competir al máximo nivel. Yo he tenido buenas actuaciones este año, sé que puedo competir a ese nivel, lo he hecho antes y voy a seguir esforzándome por hacerlo así siempre”, concretó el participante en tiro por la delegación peruana.