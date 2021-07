Marko Carrillo debutó en la presente edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad tiro rápido de 25 metros. Pese a tener un buen puntaje en las de ocho, el peruano flaqueó en la segunda ronda, es por ello que se mostró un poco molesto tras su performance. En diálogo con los medios, el deportista nacional expresó su malestar, pero se mostró optimista de cara a la segunda jornada que se realizará mañana.

“Estoy bien, contento, porque en la serie más complicada, con solo cuatro segundos, salió mejor de lo que esperaba. Sin embargo, en una de las “fáciles”, que es intermedio, no me fue tan bien. Pero eso pasó porque la agrupación estuvo muy cerca del 10 y no pude entrar en la segunda serie de seis. Voy a buscar afinar eso para mañana y ahí buscaré dar todo por el todo”, afirmó Carrillo.

Luego acotó lo siguiente: “No he visto los puntajes, no me interesa mucho la competencia y sus scores. Yo vengo a hacer mi trabajo, el resultado lo veo mañana, para poder hacer un análisis general de la competencia. Personalmente, esperaba un poco más de esta serie, me siento incómodo, pero sé que mañana puedo hacerlo mucho mejor, puliendo algunos detalles importantes”.

De momento, el peruano se ubica en octavo lugar con 9.600, tras haber conseguido 99 en la ronda de ocho, 92 en la de seis y 97 en la de cuatro. El peruano espera conseguir un mejor marcador para la segunda jornada en la modalidad de tiro de 25 metros.

Marko Carrillo compitió en su primer día en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Pool Ambrocio (lucha olímpica), Alexandra Grande (karate), César Rodríguez (marcha), Luis Henry Campos (marcha), Kimberly García (marcha), Mary Luz Andía (marcha), Leyde Guerra (marcha), Gladys Tejeda (maratón), Jovana de la Cruz (maratón) y Christian Pacheco (maratón) sobre los otros peruanos que tendrán acción en los próximos días.

