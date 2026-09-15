Por Redacción EC

Perú volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, la alegría llegó desde el tiro deportivo, donde Marko Carrillo y Annia Becerra consiguieron la medalla de oro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.

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