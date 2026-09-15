Perú volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, la alegría llegó desde el tiro deportivo, donde Marko Carrillo y Annia Becerra consiguieron la medalla de oro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.
La dupla nacional tuvo una destacada actuación y se impuso en la competencia para darle al Perú una nueva presea dorada en el certamen que reúne a los mejores deportistas de la región.
Carrillo y Becerra conformaron el equipo peruano en la modalidad mixta de pistola de aire a 10 metros y lograron terminar en el primer lugar de la competencia.
El triunfo representa un importante resultado para ambos deportistas y confirma el buen nivel que atraviesa el tiro deportivo peruano a nivel internacional.
Marko Carrillo, además, forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), proyecto que busca impulsar y preparar a los deportistas nacionales de cara a los próximos Juegos Panamericanos.
Con este resultado, el equipo peruano continúa destacando en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde los representantes nacionales buscan incrementar la cosecha de medallas y dejar al país entre los protagonistas del certamen.
El oro conseguido por Marko Carrillo y Annia Becerra representa también un impulso para el tiro deportivo nacional, que apunta a seguir consolidándose de cara a las próximas competencias internacionales.