Perú volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Esta vez, la alegría llegó desde el tiro deportivo, donde Marko Carrillo y Annia Becerra consiguieron la medalla de oro en la prueba de equipo mixto de pistola de aire a 10 metros.

La dupla nacional tuvo una destacada actuación y se impuso en la competencia para darle al Perú una nueva presea dorada en el certamen que reúne a los mejores deportistas de la región.

🥇🇵🇪 ¡𝗠𝗮𝗿𝗸𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝘆 𝗔𝗻𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗲𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗢𝗥𝗢 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼! 🎯🔥



La dupla peruana conquistó la medalla de oro en equipo mixto de pistola de aire a 10 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, llevando al Perú a lo… pic.twitter.com/TXI3la92Fs — ipdperu (@ipdperu) September 15, 2026

Marko Carrillo y Annia Becerra hicieron historia

Carrillo y Becerra conformaron el equipo peruano en la modalidad mixta de pistola de aire a 10 metros y lograron terminar en el primer lugar de la competencia.

El triunfo representa un importante resultado para ambos deportistas y confirma el buen nivel que atraviesa el tiro deportivo peruano a nivel internacional.

Marko Carrillo, además, forma parte del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), proyecto que busca impulsar y preparar a los deportistas nacionales de cara a los próximos Juegos Panamericanos.

Perú suma otra medalla de oro

Con este resultado, el equipo peruano continúa destacando en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde los representantes nacionales buscan incrementar la cosecha de medallas y dejar al país entre los protagonistas del certamen.

El oro conseguido por Marko Carrillo y Annia Becerra representa también un impulso para el tiro deportivo nacional, que apunta a seguir consolidándose de cara a las próximas competencias internacionales.