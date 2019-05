Marlon Gonzales: "Me he preparado con el ex nutricionista de Mike Tyson para llegar bien" | ENTREVISTA

El 31 de mayo se llevará a cabo el evento Combate Américas en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. La velada contará con 10 luchas y tendrá un combate co estelar de lujo: el peruano Marlon Gonzales, alias Deriko Siete (14-4-2), vs. Pablo Villaseca (14-5-0). El luchador nacional conversó con El Comercio sobre la preparación del combate, sus expectativas y lo que sigue en su carrera deportiva.

►Selección peruana: así luce la camiseta alterna de la 'Bicolor' para la Copa América 2019



►Todo sobre el inicio del Campeonato Sudamericano de Mayores



1. ¿Como te estás preparando para esta pelea?



Estoy entrenando muy bien, con bastante intensidad y con mentalidad ganadora. De la mano de mi entrenador Miguel Sarria, he podido mejorar aspectos técnicos para conseguir un triunfo en mi país.

2. Aparte del entrenamiento netamente físico, ¿qué otro tipo de técnicas estás aplicando para llegar bien a la pelea?



Para mi hay tres factores importantes para llegar bien a una pelea: lo físico, mental y nutricional. Asimismo, he diseñado diferentes rutinas, dietas y preparación psicológica para esta pelea, ya que es ante mi país y podría marcar un antes y un después en mi carrera.

3. ¿Como es tu preparación nutricional?



Trabajo con Rubén Hinojosa, reconocido nutricionista que también ha trabajado con Mike Tyson. Estoy llevando una dieta bastante estricta. Es necesario llegar bien al pesaje, que es todo un rito.

4. Se habla mucho sobre ese momento, coméntanos acerca de eso...



El pesaje es un momento complicado para los peleadores. Debes llevar dieta estricta, pero es para llevar un control y que existan igualdad de condiciones. Es cierto que es un día duro debido a qué hay que absorber el agua del cuerpo para pesar menos, pero es parte de la competencia. Todos los luchadores pasamos por eso, yo lo convierto en una motivación.

5. Son horas bastante duras, ¿cómo contrarrestar eso?



Uno se prepara y sabe que va a suceder. Un luchador interioriza que no es la etapa más bonita pero necesaria para luego pelear. Es mental y físico, todo va de la mano. En los días previos pasas hambre, pero para mi es una motivación, es un obstáculo más que debo superar.

Deriko Siete (izquierda) junto al nutricionista Rubén Hinojosa (centro). | Foto: Captura Facebook

6. ¿Y lo mental como lo trabajas?



También se entrena bastante ese aspecto. Desde hace dos meses vengo trabajando con un psicólogo que me ha ayudado a identificar mis motivaciones, retos y obstáculos. No pienso ceder en ningún aspecto.

7. ¿Cuáles son?



Mi familia, mi fallecida enamorada y el orgullo de pelear dentro de mi país en un coliseo tan emblemático como el Bonilla. Espero que mucha gente pueda acompañarme ese día. Es un gran reto pero a la vez lo tomo como una oportunidad para mostrar toda mi capacidad.

8. ¿Es una responsabilidad extra ser local?



No lo tomo así. Lo asumo como una motivación, será lindo pelear frente a mi gente. La presión de la gente la voy a canalizar en emociones agradables, convertiré lo negativo en positivo para estar un paso adelante.

9. ¿Qué significaría en tu carrera perder la pelea?



No tengo respuesta para eso ya que no lo tengo pensado. En mi mente solo pasa la victoria y luego ganar el título del Combate de las Américas. Estoy con mucha confianza de poder conseguir un resultado positivo.

10. ¿Que proyectos tienes a futuro?



Por ahora solo pienso en esta pelea. El futuro se lo encargo a Dios. He llegado hasta aquí por él y espero dar lo mejor de mi en esta oportunidad que me brinda. Así me toque ganar o perder quiero seguir entrenando para llegar a ser el mejor del mundo. Cómo se lo prometí a Ericka (pareja de Marlon que falleció).

11. Ericka marcó tu vida, fue una pérdida sensible...



Me ayudó mucho en todo sentido. Ella también fue luchadora y siempre me animaba a ser el mejor. No quería que me conforme con poco. Si bien estuve muy triste por su partida, lo he tomado como una motivación más. Espero no defraudarla.

12. ¿Te sientes listo para la pelea o aún te falta un ritmo más?



Ya estoy preparado. Si fuese por mi, que la pelea sea mañana. Sé que voy a ganar.

13. ¿Y ya estás listo para competir por ser el mejor del mundo?



También. Ya estoy preparado para dar el salto. Tengo contrato con el Combate de las Américas, quiero ser campeón y luego se verá. A donde Dios me mande daré lo mejor y buscaré ser el número uno del ranking en el circuito que sea.