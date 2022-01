Horas atrás, el tenista serbio, Novak Djokovic, fue retenido e impedido de debutar en el Melbourne Summer Set de Australia, por no haber recibido la vacuna contra el COVID-19. Además, su visa fue cancelada, debido a que no mostró pruebas fehacientes para cumplir con los requisitos de entrada a mencionado país.

Tras esta situación incómoda, el periodista argentino, Martín Liberman, dio su opinión mediante las redes sociales. “Djokovic está en su derecho a hacer lo que quiera pero q se quede en su casa. Si quiere viajar x el mundo, debe asumir la disposición de cada organismo de salud! Quien se cree que es?”, escribió Liberman.

El periodista argentino, arremetió contra Novak Djokovic por no respetar el organismo de salud de Australia. (Foto: Twitter)

Posteriormente, el periodista argentino le respondió a un usuario que mencionó que Djokovic es el mejor de la historia. “Por personas como vos, estamos como estamos! Entonces, pasando en limpio… como es el #1 del mundo, puede hacer lo que los demás habitantes del planeta no pueden? Que triste q haya personas que avalen esto! No tenemos salida”.

Novak Djokovic en contra de la vacunación

El tenista ha expresado abiertamente estar en contra de la inoculación contra el coronavirus en reiteradas oportunidades. “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarse para poder viajar”, mencionó en un chat de Facebook junto a deportistas de su país.

