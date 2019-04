Martín Rodríguez, el cerebro del pentacampeonato de la San Martín en la Liga Nacional Superior de Vóley

La Universidad San Martín consiguió su quinto título en la Liga Nacional Superior de Vóley tras vencer en tres partidos a cinco sets a Circolo Sportivo Italiano. La temporada fue atípica, pero con Martín Rodríguez en el banco consiguieron revertir la situación y coronar la temporada. El joven experimentado estratega se refirió al pentacampeonato, las dificultados y sus planes a futuro.

-¿Qué hay que decir sobre la final?

Una muy apretada, difícil, con rivales que fuimos de menos a más. Un Circolo que no era favorito para llegar a la final y nosotros tampoco tuvimos un camino limpio. En base a trabajo y esfuerzo conseguimos llegar y ganar la instancia definitiva.

-Octava final consecutiva, ésta con más altibajos que las anteriores…

No es la primera temporada que tenemos malos momentos. Siempre es bueno perder para aprender, pero esta fue distinta por el problema con el anterior DT. De ahí en adelante, tuvimos que darles confianza a las jugadoras, que recuperen el nivel de juego. Ellas sabían que podían dar mucho más.

-¿Se había perdido la brújula?

El torneo ha aumentado de nivel y dinámica y el equipo estaba más lento. Simplemente reparamos algunos errores y conceptos, lo demás lo hicieron ellas, son muy buenas jugadoras. Cada año es más competitivo, los clubes quieren estar en el lugar de San Martín, es el reto de todos los años. El club siempre ha sido firme en sus decisiones administrativas, eso se refleja en lo deportivo (cinco campeonatos). Tratamos de llegar bien al final para jugar la etapa decisiva y ganarla.

-¿Dudaste en aceptar el puesto?

No dudé, lo asumí y cambié mi mentalidad. Era un ‘fierro caliente’ pero sabía el material humano con el que contábamos. Junto a mi cuerpo técnico y jugadoras conseguimos campeonar.

-¿Cómo es tu relación con las jugadoras?

Me llevo muy bien con todas. A las antiguas las conozco de todos los años que llevo en el club y las nuevas las había tenido en las divisiones menores y en mi etapa en la selección peruana. Se formó un grupo lindo, nos ayudamos mucho.

-¿Haber sido jugador te ayudó a manejar la presión?

No comparto eso. No es necesario ser jugador para ser buen entrenador. Si bien es cierto que ayuda, ya que hay algunos escenarios que ya los manejas, mucho depende de la capacitación y ganas que tienes. Hay algunos jugadores que no dan el paso adelante y no dejan su antiguo rol, confunden caminos. Es un plus si es que existe preparación. No es fácil dejarlo atrás, pero es la pasión que tiene cada uno.

Martín Rodríguez fue asistente de Juan Diego García, multicampeón con la San Martín en la LNSV. | Foto: Leonardo Torres

-Entrenador capacitado, sinergia con las jugadoras, pero se debía campeonar…

Sí, fue complicado. Hicimos horarios a doble turno, recuperamos físicamente a todas, nuestro cuerpo técnico se fajó durante las madrugadas para tener todo listo, fue durísimo. Asimismo, trabajamos con una coach, Maria José Pérez, en la parte psicológica y mental. Soportamos mucho estrés y presión. Todos comprometidos con revertir la situación.

-¿Cuál es el punto de quiebre?

Cuando asumo el equipo, Circolo nos voltea el primer partido, íbamos 2-0 y perdemos 3-2. Luego, vencimos a Sise 3-0. Sin embargo, cuando Sporting Cristal nos ganó 3-1 me di cuenta que estábamos por el camino correcto. Jugando así, sabía que llegaríamos bien a los playoffs.

-¿Una de las postemporadas más difíciles?

De todas maneras. Fue complicado superar todas las fases. Siempre trabajando en equipo, partido a partido. Sorprendió que Circolo llegase a la final porque un octavo le ganó a un primero, nada más. Llegó bien y fue una de las mejores que pude presenciar. Estos torneos cortos son atípicos, aquel que afine mejor la puntería se lo lleva.

¡Santas campeonas! Revive el último punto para el quinto título de la San Martín en la LNSV | Video: Christian Cruz

-Primera vez, desde el 2011, que se disputa las finales con entrenadores peruanos, ¿qué hay que decir sobre eso?

Cierto, ¿no? Ese dato no lo tenía en mente. Que bueno que haya sido así y frente a Walter Lung, un amigo que me ha dado el vóley. Sin embargo, el presente de los estrategas nacionales no es óptimo. Tanto él como yo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero no somos muchos. Hay que darles más oportunidades a los entrenadores peruanos. La idea es apoyarnos entre todos y mejorar.

-“Mirada y actitud ganadora”, una frase que dijiste en la tercera final que será memorable…

Fue en el tercer y cuarto set. Lo recuerdo muy bien. Fue una final muy táctica, mira cómo buscaron a Maguilaura Frías, siempre le sacaron hacia su posición para cansarla y no dejarla subir a la net tan fácil. Necesitaba levantar a las mías. La postura dentro del campo ayuda. Surgió efecto porque conseguí despertar a mis jugadoras, el resto fue todo de ellas.

-¿Qué pasó por tu mente cuando viste que eran campeones?

Lo primero, un grito de desahogo, uno de guerra. Saqué fuerzas para gritar a viva voz y luego abracé a mi cuerpo de trabajo. Fue una experiencia muy linda pero a la vez desgastante, es lindo ver que el trabajo constante te acerca al éxito. Me sentí tan feliz que me quebré, pensé en todo el esfuerzo que hicimos como grupo.

Martín Rodríguez consiguió revertir el mal momento y guiar a la San Martín al campeonato. | Foto: Fernando Sangama/GEC

-Un grito parecido al de Juan Diego García en una final anterior, ¿aún mantienes comunicación con él?

Claro, hablamos siempre de vóley. Él ha tenido mucha influencia sobre mi y en la manera de ver el deporte. Aprendí la cultura de la disciplina y el trabajo, el profesionalismo. Espero que le esté yendo muy bien, está muy capacitado para todo.

-También te enseñó a utilizar las métricas…

Sí, el Data Vóley es muy útil para aprovechar las debilidades del rival. Un análisis correcto puede ser determinante en una serie tan reñida. El vóley evoluciona todos los días.

-Por último, ¿qué sigue en la carrera de Martín Rodríguez?

Quiero seguir dirigiendo o también tener la posibilidad de viajar y conocer otras culturas ligadas al vóley. Siempre es bueno aprender de los mejores para incorporar esos aspectos a la manera de dirigir.