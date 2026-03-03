Resumen

Más de 130 mujeres participarán este 7 de marzo en Barranco en el mayor encuentro femenino de artes marciales de Lima, con clases, trabajo técnico y sparring organizado junto a Uppercut Perú.
Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 7 de marzo se realizará la segunda edición del Sparring de Mujeres de Lima, un evento que promueve la práctica segura y el fortalecimiento de la comunidad femenina en las artes marciales. La jornada se desarrollará en Barranko Muay Thai (Jr. Progreso 205, Barranco) y reunirá a más de 130 participantes desde los 15 años.