En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 7 de marzo se realizará la segunda edición del Sparring de Mujeres de Lima, un evento que promueve la práctica segura y el fortalecimiento de la comunidad femenina en las artes marciales. La jornada se desarrollará en Barranko Muay Thai (Jr. Progreso 205, Barranco) y reunirá a más de 130 participantes desde los 15 años.

Organizado en colaboración con Uppercut Perú, el encuentro convocará a practicantes de distintas disciplinas como muay thai, kickboxing, boxeo y MMA, convirtiéndose en el mayor evento femenino de artes marciales en la ciudad.

La programación estará dividida en tres bloques. El primero será una clase para principiantes, dirigida a mujeres que deseen iniciarse en el muay thai desde cero. Luego se realizará una clase técnica multinivel, en la que participarán más de 25 escuelas de Lima para trabajar fundamentos y técnicas de combate. Finalmente, se desarrollará una sesión de sparring —simulación de combate controlado— dirigida a practicantes con experiencia previa.

Podrán participar mujeres desde los 15 años. Para la clase de principiantes no se requiere experiencia previa; en cambio, para el bloque técnico y el sparring se solicita experiencia en muay thai, MMA, boxeo o kickboxing. Las asistentes deberán llevar ropa cómoda, guantes de boxeo para los bloques intermedio o avanzado, una toalla pequeña y agua para hidratarse durante la jornada, que se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

La segunda edición del Sparring de Mujeres de Lima busca consolidarse como el principal encuentro femenino de artes marciales del país, fortaleciendo el entrenamiento seguro y la participación de más mujeres en deportes de combate.