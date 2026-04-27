Por Marco Quilca León

El Polideportivo de Villa El Salvador volvió a latir como en sus mejores noches. Lleno de extremo a extremo, con tribunas encendidas y banderas al aire, fue el escenario de una segunda final que tuvo de todo: intensidad, reacción y un desenlace que estira la definición del título. Alianza Lima, contra la presión y el marcador inicial en la serie, respondió con carácter y venció 3-1 a San Martín (25-15, 18-25, 25-18 y 27-25) para forzar el esperado extragame.

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