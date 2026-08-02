Por Christian Cruz Valdivia

Mantener la categoría de capital del deporte de América es el gran objetivo de Lima y para ello, los Juegos Panamericanos son la vitrina a la que volverá a subirse la capital peruana para mostrar que puede repetir lo hecho hace siete años, en Lima 2019.

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