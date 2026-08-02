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Estamos a un año de los Juegos Panamericanos Lima 2027 –se inaugura el 23 de julio–, y el Instituto Peruano del Deporte anunció que se construirán tres complejos deportivos para complementar la infraestructura ya existente que dejaron los pasados Juegos.

Infografía: El Comercio.

Estas obras obedecen a la necesidad de tener una sede definida para estas disciplinas en los Panamericanos. El tenis no tiene un campo público en el país más allá del Campo de Marte, mientras que el críquet será olímpico por primera vez en Los Ángeles, por lo que debe estar en el calendario, lo mismo para la escalada, que ya tiene presencia desde Tokio 2020.

Solo para estos tres complejos, la Autoridad Nacional de Infraestructura anunció una inversión de S/80,3 millones, ya que el proyecto apunta a tener canchas de primer nivel, sedes de entrenamiento y toda la infraestructura complementaria necesaria. Además, se invertirán S/34,7 millones en la remodelación del Estadio Nacional, S/12,1 millones en mejorar el coliseo Dibós y las canchas de ráquetbol en la Villa Deportiva Regional del Callao, y otros S/18,3 millones en mejorar la Escuela de Equitación del Ejército y el Polígono Las Palmas. En total, el proyecto de inversión supera los S/145,64 millones.

Las obras

En la Villa Panamericana, en la esquina que da entre la Av. El Sol y la Av. Mariano Pastor, se construirán los tres complejos.

El complejo de tenis tendrá 12 canchas, dos de ellas principales, cuatro secundarias y seis de entrenamiento, todas bajo las normas internacionales deportivas. El campo principal tendrá tribuna y el secundario contará con tribunas overlay, además de tener áreas técnicas (vestidores, servicios higiénicos, áreas de prensa y oficinas administrativas).

Este complejo es un viejo deseo del deporte peruano. El tenis es un deporte con mucha historia y la actualidad también es muy buena, con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, los hermanos Huertas del Pino, Lucciana Pérez, entre otros, compitiendo en los circuitos internacionales.

¡𝗘𝗹 𝘁𝗲𝗻𝗶𝘀 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮́ 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮! 🎾🇵🇪



El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, tras el convenio realizado con la @aninperu, anunció la construcción de un moderno complejo de tenis en la Villa… pic.twitter.com/Nv5wKservQ — ipdperu (@ipdperu) July 23, 2026

Para el 2019 no se llegó a hacer el complejo, y para este 2027 la Federación Peruana de Tenis no quería perder la oportunidad. Por eso, el presidente Mario Monroy se comunicó con cada autoridad posible para insistir en la idea. Eso sí, el proyecto ha sido elaborado netamente por el IPD, y la federación solo ha colaborado con algunos informes técnicos al respecto.

La obra debe empezar a ejecutarse en noviembre y finalizarse a fines de febrero, ya que se tiene previsto que en marzo lleguen las comisiones técnicas internacionales para la certificación.

También se construirá la primera cancha de críquet en el país. Tendrá un campo principal de grass natural hundido con sus tribunas fijas, y el área técnica que compartiría con el tenis. Esta es la obra que más tiempo tomaría, ya que se prevé que los trabajos duren más de cinco meses. Se espera que empiecen a fines de este año y acaben en mayo.

“Ya hay peruanos que están jugando y queremos seguir creciendo. Por eso es importante tener nuestra propia casa”, nos comenta Mohan Vaswani, secretario general de la Federación Peruana de Cricket. Nos precisa que como asociación existen desde el 2007 y desde el año pasado se convirtieron en federación.

Mientras, para la escalada, se contempla la construcción de cinco muros: tres de competencia y dos de entrenamiento, además de las áreas complementarias o de operación.

Las escalada requiere tres muros, ya que se practica en tres modalidades distintas, por eso se construirá el muro de escalada boulder, de 4,5 metros; el de escalada lead (dificultad), de 15 metros; y el de escalada speed (velocidad), de 15,7 metros. Estos estarán instalados en la parte más cercana al polideportivo Lucha Fuentes. El INAN tiene previsto firmar el contrato para esta obra para octubre de este año y que debe estar finalizada a inicios del 2027.

𝗣𝗲𝗿𝘂́ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗮́ 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮 🧗🇵🇪



El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, anunció, tras la firma del convenio con la… pic.twitter.com/ubv5CCBW52 — ipdperu (@ipdperu) July 23, 2026

Así, el mapa deportivo de Lima 2027 va quedando claro. Aún falta definir dónde se realizará el remo, pero según conoció El Comercio, se volvería a realizar en las Albúferas de Medio Mundo, en Huaura.

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