Mavericks vs. Celtics online medirán fuerzas hoy, viernes 14 de junio del 2024 por el Game 4 de la final de la NBA en el American Airlines Center. ¿Dónde ver NBA? En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en España, México y Estados Unidos mediante la señal de NBA League Pass, Movistar+, ESPN y TNT. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. ¿A qué hora juegan la final? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 20:30 (hora de USA). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Conteniendo un espectacular intento de remontada, los Boston Celtics vencieron el miércoles 106-99 en la cancha de los Dallas Mavericks y se adelantaron 3-0 en las Finales de la NBA.

Los Mavericks, que caían por 21 puntos (91-70) al inicio del último cuarto, se rehicieron hasta acercarse a sólo uno pero no lograron culminar la reacción tras la expulsión de Luka Doncic (27 puntos) por faltas personales a cuatro minutos del final.

Los Celtics de Jayson Tatum (31 puntos) y Jaylen Brown (30) tienen todo a favor para alzar su primer título desde 2008 ya que ningún equipo en la historia ha dejado escapar una ventaja de 3-0 en los playoffs de la NBA.