Mayweather vs. McGregor: padre del boxeador aseguró que habrá revancha

Floyd Mayweather y Conor McGregor estarían muy cerca de pactar una revancha, luego de la última contienda que tuvieron en agosto del año pasado. El padre de 'Money' aseguró en una entrevista a la cadena "NBC", de que ambos quieren enfrentarse nuevamente.

"Están hablando sobre cómo van a pelear Floyd y Conor McGregor. No estoy seguro pero me están llegando algunas cosas. Me parece que mi hijo quiere pelear de nuevo. McGregor también luchará de nuevo", precisó.

Además, el padre de Mayweather se encargó de mandarle un mensaje al luchador de UFC, en donde dejó claro que sus posibilidades de ganar son nulas.

Floyd Mayweather: conoce cinco excentricidades del millonario boxeador. (Video: El Comercio/Foto: AFP)

"McGregor mostrará a la gente lo que puede hacer, que es nada. Me aseguraré de que se tire. Todo el rato fuera del juego. Me aseguraré de que no vuelva", sentenció.

Cabe precisar que su único enfrentamiento se dio sobre un ring de box en el T-Mobile de Las Vegas. Dicho evento recaudó grandes cifras para ambos luchadores. 'Money', quien salió victorioso, se embolsó 100 millones de euros; mientras que, McGregor 30 millones.