McGregor vs. Khabib EN VIVO vía FOX Action: aficionado golpea a Conor tras final del combate | VIDEO Tras culminar McGregor vs. Khabib, un aficionado saltó al octógono y pudo conectarle un par de golpes al ex campeón Conor McGregor

Aficionado golpea a Conor tras final del combate | Foto: captura