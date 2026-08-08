La multicampeona olímpica vivió una jornada especial en la Videna del IPD junto a la selección peruana de gimnasia.
La multicampeona olímpica vivió una jornada especial en la Videna del IPD junto a la selección peruana de gimnasia.
Por Redacción EC

Este sábado 8 de agosto, Simone Biles, multicampeona olímpica de gimnasia y considerada la mejor de la historia en esta disciplina, visitó el Polideportivo 1 de la Videna, como parte de sus actividades en nuestro país planificadas por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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