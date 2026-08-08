Este sábado 8 de agosto, Simone Biles, multicampeona olímpica de gimnasia y considerada la mejor de la historia en esta disciplina, visitó el Polideportivo 1 de la Videna, como parte de sus actividades en nuestro país planificadas por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los y las integrantes de la selección peruana de gimnasia y de diversos clubes tuvieron la oportunidad de conocer a la ganadora de 11 medallas olímpicas (7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce).

“Es un honor estar en el Perú. Me gustó la exhibición. Diviértanse bastante y sigan practicando deporte. Nunca dejen de creer en lo que son capaces de lograr”, afirmó Biles.