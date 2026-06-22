Si algo ha cambiado en el día a día de Ignacio Buse, es que el teléfono no para de sonar tras su título en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista nacional tuvo que apagar las notificaciones de Instagram para concentrarse exclusivamente en su tenis. Tomándose un breve y merecido descanso tras una semana agotadora en la ciudad alemana y luego con la primera ronda del Roland Garros, ‘Nacho’ se enfoca en lo que viene: el ATP 250 de Mallorca desde mañana y Wimbledon para seguir perfeccionando su tenis. El número 34 del mundo evita fijarse metas de ránking y aborda diversos temas en esta entrevista con El Comercio.
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-Todo el Perú estuvo contigo, incluso varios compatriotas te acompañaron en Hamburgo y Francia. ¿Imaginaste tanto apoyo a la distancia? ¿Eres consciente de todo lo que lograste al ganar un título de ese nivel?
Sí, sé que en Perú falta bastante apoyo al deportista fuera del fútbol, pero sé que también el tenis es un deporte popular en el país. Entonces, sí sabía que iban a haber bastantes peruanos y sentí todo el cariño de la gente en Hamburgo. Todavía sigo asimilando un poco lo que se hice. Creo que fui el primer peruano en ganar una ATP 500, es una semana que me la llevaré conmigo para toda la vida, pero aún creo que no la he terminado de asimilar.
-Luego del título en Hamburgo aumentaste más de 60 mil seguidores en Instagram. Imagino que esas notificaciones no paran de sonar. ¿Cómo llevas todo eso?
Sí, no para de sonar el teléfono, es increíble. Todas las notificaciones, ya tuve que bloquear todas las notificaciones en Instagram (risas), pero sí, no cambia nada, sinceramente, lo único que cambia es que capaz, tengo un poco más valor, pero de ahí no cambia nada.
-¿Es cierto que olvidaste anotar en Hamburgo y por eso tuviste que jugar la Qualy? Te alcanzaba para entrar directo al cuadro principal por ranking. ¿O no tenías planeado jugar esa semana?
Sí, es cierto, me olvidé anotarme en el Main Draw de Hamburgo. ¿Por qué? Cerraba una semana antes la inscripción y la Qualy cerraba una semana después, y me pude anotar a la Qualy. De hecho, fue duro para nosotros porque no sabíamos qué hacer, si jugar la semana antes y jugar la semana después, y al final decidimos ir a jugar la Qualy de Hamburgo. Y nada, así terminó este siendo una de las mejores semanas, bueno, la mejor semana de mi vida
-Los que vemos tenis todas las semanas, sabemos que incluso estando 5-1 abajo, puedes remontar un set. Ese partido con Humbert, 0-3 en el tercer set. ¿Levantar ese partido fue la clave para ser campeón?
Sí, de todas maneras. El torneo pasa en ese 3-0 abajo en el tercero con Umbert con doble break. Encima, estaba cansado físicamente y creo que pude forzarme a hacer un último esfuerzo y se dieron las cosas. Seguro fue el momento más importante, el momento más clave, sentía que estaba jugando un muy buen tenis y, bueno, ese partido lo pude haber cerrado en dos sets, se me escapó, pero creo que físicamente y mentalmente gestioné muy bien el tercer set.
-El tenis y los partidos a este nivel son muy intensos y muy físicos. En Hamburgo y Roland Garros acumulaste muchas horas sobre la arcilla. ¿Te sientes muchos mejor físicamente? ¿Los problemas en la planta del pie quedaron atrás?
Sí, está todo muy igualado, muy físico, es todo muy mental. Ahora, los problemas en la planta del pie quedaron bien, igual creo que hay que hay que protegerse porque con los cambios de superficies, hay que tomar atención en eso, pero sí, me siento mucho mejor físicamente, estoy haciendo las cosas muy bien, creo que toca seguir trabajando, ahora toca descansar unos días, pero hay que hacer unos buenos bloques de entrenamiento para poder estar bien cuando el cuerpo más lo necesite.
-¿En qué momento sentiste que podías competir contra la élite del tenis? ¿Qué cambió en la mentalidad? ¿Qué se siente que ahora todos conocen tu estilo?
Bueno, yo creo que siempre supe iba a ser como un proceso en el que en el que poco a poco iba a ir perfeccionando cosas y podía ir compitiendo de tú a tú con los mejores. Ahora que conocen mi estilo, yo creo que sí, cada uno tiene su estilo diferente de juego, pero creo que es importante, como dices, enfocarme un poco en mi estilo, enfocarme en las cosas que yo tengo que hacer y enfocarme en lo que depende de mí al salir a la cancha.
-En el partido con Rublev hubo una recogepelotas que sintió una ola de calor. ¿Fue el partido más duro que jugaste hasta ahora por la alta temperatura?
Bueno, yo creo que sí, 100%, el partido más duro que he pasado ha sido con Rublev en muchísimo tiempo. Era una sensación de sufrimiento, sobre todo, los dos primeros sets de sí, incluso no tener ganas de estar ahí sufriendo en la cancha, pero lo bueno es que después ya lo pude disfrutar y pude estar más tranquilo y nada, igual va a ser un recuerdo que me dio este para siempre, pero espero volver más fuerte el próximo año.
-Se viene la gira de hierba y un nuevo Grand Slam. Es una superficie que no muchos tenistas del circuito dominan y se abren nuevas posibilidades para sumar puntos en el ranking. ¿Te ilusiona Wimbledon y la chance de ganar tu primer partido en un cuadro principal de Grand Slam?
Me ilusiona Wimbledon y sí, confío, confío en que en el pasto puedo sacar un buen tenis. El año pasado solo jugué un torneo que fue la Qualy de Wimbledon que, bueno, había jugado bastante bien, pero no se dieron los resultados. Había jugado un gran tenis y creo que este año esperemos que se puedan dar los resultados, es importante llegar con confianza y vamos a entrenar duro para para llegar con confianza.
-¿Qué objetivos te planeas para el final de temporada? Me estoy adelantando un par de años, pero ¿sueñas con los Juegos Olímpicos y representar al Perú en ese escenario?
Los objetivos a final de temporada, mira, no voy a poner objetivos de ranking, creo que lo más importante es seguir perfeccionando todo, mejorar cada cosa en mi juego y, por supuesto que sueño con lo que dices, sí sería que un sueño jugar los Juegos Olímpicos por Perú, sería e imagínate, conseguir una medalla para el Perú sería increíble, sería un sueño para mí.
-Tu relación con Peugeot viene desde una etapa muy temprana de tu carrera. ¿Qué tan importante fue sentir ese respaldo cuando todavía estabas dando tus primeros pasos en el circuito profesional?
He entrado en una etapa de mi de mi carrera profesional que, bueno, este año también ha sido importante porque ha sido un punto de quiebre en mi carrera y espero que podamos seguir creciendo juntos, para poder seguir rindiendo al máximo en el circuito, que es muy exigente.