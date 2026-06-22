Por Raúl Castillo, Gabriel Casimiro

Si algo ha cambiado en el día a día de Ignacio Buse, es que el teléfono no para de sonar tras su título en el ATP 500 de Hamburgo. El tenista nacional tuvo que apagar las notificaciones de Instagram para concentrarse exclusivamente en su tenis. Tomándose un breve y merecido descanso tras una semana agotadora en la ciudad alemana y luego con la primera ronda del Roland Garros, ‘Nacho’ se enfoca en lo que viene: el ATP 250 de Mallorca desde mañana y Wimbledon para seguir perfeccionando su tenis. El número 34 del mundo evita fijarse metas de ránking y aborda diversos temas en esta entrevista con El Comercio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista