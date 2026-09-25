Catalina Zariquiey conquistó el oro en surf shortboard de Santa Fe 2026 tras imponerse a Argentina en el último heat.
Catalina Zariquiey conquistó el oro en surf shortboard de Santa Fe 2026 tras imponerse a Argentina en el último heat.
Por Redacción EC

Catalina Zariquiey conquistó la medalla de oro en surf shortboard femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sumando una nueva alegría para el deporte peruano en Argentina durante competencia.

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