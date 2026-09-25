Catalina Zariquiey conquistó la medalla de oro en surf shortboard femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sumando una nueva alegría para el deporte peruano en Argentina durante competencia.

La representante nacional protagonizó una definición emocionante y logró imponerse en el último heat, superando a la surfista argentina Victoria Muñoz Larreta para quedarse con el primer lugar del podio suramericano en Santa Fe.

Zariquiey, integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, volvió a demostrar su capacidad sobre las olas y confirmó su crecimiento competitivo en escenarios internacionales de gran exigencia deportiva.

El triunfo de la peruana fortalece la presencia nacional en el surf de Santa Fe 2026, disciplina que se disputa en Playa Grande, Mar del Plata, Argentina, durante los Juegos.

Con esta actuación, Catalina Zariquiey vuelve a colocar la bandera peruana en lo más alto y suma un importante logro dentro de su prometedora trayectoria deportiva internacional, representando al país