Perú afronta los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una delegación superior a 400 deportistas, quienes compiten en distintas disciplinas representando al país en Argentina.
Perú afronta los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una delegación superior a 400 deportistas, quienes compiten en distintas disciplinas representando al país en Argentina.
El Team Perú busca aprovechar esta competencia como parte del camino hacia Lima 2027, enfrentando a representantes de 15 países y buscando destacar en escenarios internacionales.
La delegación nacional comenzó a cosechar medallas durante las primeras jornadas. Mariana Soriano y Rafaela Fernandini consiguieron las primeras preseas peruanas, ambas de plata, en esgrima y natación.
Con los Juegos programados hasta el 26 de septiembre, Perú continuará sumando participaciones y buscando podios para mejorar su ubicación en el medallero sudamericano.
Mariana Soriano - Esgrima
Rafaela Fernandini - 100 metros libre natación
María Luisa Doig - Esgrima
Alessio Fukuda - Esgrima
David Bardalez - Levantamiento de pesas 65kg.
Faviana Gavidia - Levantamiento de pesas 49kg.