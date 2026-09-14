Perú afronta los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una delegación superior a 400 deportistas, quienes compiten en distintas disciplinas representando al país en Argentina.

El Team Perú busca aprovechar esta competencia como parte del camino hacia Lima 2027, enfrentando a representantes de 15 países y buscando destacar en escenarios internacionales.

La delegación nacional comenzó a cosechar medallas durante las primeras jornadas. Mariana Soriano y Rafaela Fernandini consiguieron las primeras preseas peruanas, ambas de plata, en esgrima y natación.

Con los Juegos programados hasta el 26 de septiembre, Perú continuará sumando participaciones y buscando podios para mejorar su ubicación en el medallero sudamericano.

Medallero de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

Medalla de Plata

Mariana Soriano - Esgrima

Rafaela Fernandini - 100 metros libre natación

María Luisa Doig - Esgrima

Alessio Fukuda - Esgrima

David Bardalez - Levantamiento de pesas 65kg.

Medalla de Bronce

Faviana Gavidia - Levantamiento de pesas 49kg.