Medallero de Panamericanos Lima 2019: sigue hoy, miércoles 24 de julio, todas las competencias

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 empezaron hoy con dos disciplinas deportivas: Balonmano y Voleibol de playa. Si bien ya iniciaron las competencias, recién el viernes 26 de julio se inaugurará el evento deportivo en el Estadio Nacional de Lima a las 18:00 horas con transmisión de Latina. Ten en cuenta que en esta nota podrás seguir el medallero en vivo y en directo.

El Comercio te brindará todos los resultados de las disciplinas deportivas en su web, con las estadísticas y detalles importantes de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en vivo y en directo.



▷ Juegos Panamericanos 2019 en vivo: calendario completo y cómo ver por TV todos los deportes



▷ Lima 2019 EN VIVO: Perú cayó ante República Dominicana en vóley playa masculino

Voleibol de playa

La primera disciplina deportiva en arrancar este miércoles 24 de julio fue el Voleibol de playa desde la Costa Verde de San Miguel a las 9:00 horas con dos partidos en simultáneo y correspondientes a la ronda preliminar femenino del Grupo D: Canadá vs. Nicaragua (Pista 1) y Argentina vs. Guatemala (Pista 2).

Por la misma instancia y categoría, pero por el Grupo B, a las 9:50 horas se enfrentaron Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago (Pista 1), y Colombia vs. Costa Rica (Pista 2).

A las 10:40 horas comenzó la ronda preliminar masculina del Grupo D con los choques en simultáneo de Canadá vs. Nicaragua (Pista 1) y Chile vs. México (Pista 2).

Más adelante, a las 11:30 horas, fue el turno del Grupo C, también correspondiente a la ronda preliminar masculina. Aquí midieron fuerzas Brasil vs. Costa Rica (Pista 1) y Cuba vs. Uruguay (Pista 2).

Retomando con la ronda preliminar femenina, pero por el Grupo C, a las 12:20 horas jugaron Brasil vs. Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Pista 1) y México vs. Chile (Pista 2).

A las 13:10 horas, en la misma instancia y categoría, pero por el Grupo A, se enfrentaron Perú vs. El Salvador (Pista 1) y Cuba vs. Paraguay (Pista 2).

La ronda preliminar masculina continuó a las 14:00 horas con el Grupo B. Aquí chocaron Estados Unidos vs. El Salvador (Pista 1) y Argentina vs. Trinidad y Tobago (Pista 2).

Finalmente, desde las 14:50 horas, por la misma instancia y categoría, pero por el Grupo A, jugaron Perú vs. República Dominicana (Pista 1) y Guatemala vs. Venezuela (Pista 2).



Los representantes nacionales buscarán consagrarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Facebook: @lima2019juegos) Los representantes nacionales buscarán consagrarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Facebook: @lima2019juegos)

Balonmano

La segunda disciplina deportiva en comenzar este miércoles 24 de julio fue el Balonmano desde el Polideportivo 1/Videna a las 13:00 horas con el partido entre Puerto Rico vs. Canadá, correspondiente a la ronda preliminar femenino del Grupo A.

A las 15:30 horas, seguirá la misma instancia y categoría, pero por el Grupo B, donde jugarán República Dominicana vs. Perú. Más tarde (18:00 horas) harán lo propio Argentina vs. Estados Unidos, selecciones que también integran la zona en la que se encuentra el equipo bicolor.

Finalmente, a las 20:30 horas, jugarán Brasil vs. Cuba por la ronda preliminar femenino del Grupo A.



Medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 generan muchas emociones tanto en los deportistas participantes como en los espectadores, quienes desean estar al tanto de todas las incidencias.

Dicho esto, aquí podrás conocer el medallero en vivo y en directo.

Cabe mencionar que aparecerá en el momento en que ya se entreguen las medallas, siendo actualizado los días en que se vayan definiendo las disciplinas deportivas.

Países participantes en los Panamericanos 2019

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán este viernes 26 de julio y participarán 41 países de América. A continuación, te presentamos las delegaciones participantes al código COI de cada uno que buscarán estar en lo más alto del medallero.

1. Antigua y Barbuda

2. Argentina

3. Aruba

4. Bahamas

5. Barbados

6. Belice

7. Bermudas

8. Bolivia

9. Brasil

10. Canadá

11. Chile

12. Colombia

13. Costa Rica

14. Cuba

15. Dominica

16. Ecuador

17. El Salvador

18. Estados Unidos

19. Granada

20. Guatemala

21. Guyana

22. Haití

23. Honduras

24. Islas Caimán

25. Islas Vírgenes Británicas

26. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

27. Jamaica

28. México

29. Nicaragua

30. Panamá

31. Paraguay

32. Perú

33. Puerto Rico

34. República Dominicana

35. San Cristóbal y Nieves

36. San Vicente y las Granadinas

37. Santa Lucía

38. Surinam

39. Trinidad y Tobago

40. Uruguay

41. Venezuela



¿Qué canales transmitirán los Juegos Panamericanos 2019 en vivo?

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana, TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya



Todas las disciplinas que podrás seguir de los Panamericanos Lima 2019

En los Juegos Panamericanos Lima 2019 se disputará 39 disciplinas deportivas, incluyendo el surf como una de las grandes novedades, el fisicoculturismo y la paleta frontón. Cabe mencionar que el 17 de mayo en Miami, Estados Unidos, el Comité Ejecutivo Panam Sports decidió retirar el skateboarding del programa de la competencia por incumplimientos por parte de la Confederación Panamericana y la Federación Internacional.

• Atletismo

• Bádminton

• Baloncesto

• Balonmano

• Béisbol

• Bolos

• Boxeo

• Canotaje

• Ciclismo

• Deportes Acuáticos

• Equitación

• Esgrima

• Esquí acuático

• Fisiculturismo

• Fútbol

• Gimnasia

• Golf

• Hockey sobre césped

• Judo

• Karate

• Levantamiento de pesas

• Lucha

• Paleta frontón

• Patinaje

• Pentatlón moderno

• Rasquetbol

• Remo

• Rugby

• Sóftbol

• Squash

• Surf

• Taekwondo

• Tenis

• Tenis de mesa

• Tiro con aro

• Tiro deportivo

• Triatlón

• Vela

• Voleibol