En una ceremonia realizada en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, el IPD entregó las llaves de los departamentos a Diego Elías y Juan Pablo Varillas, en reconocimiento a sus destacadas actuaciones en Lima 2019. Estos inmuebles forman parte de los beneficios establecidos por la Ley N.° 30949 para los medallistas nacionales.

Elías, campeón panamericano en squash, estuvo presente y expresó su gratitud por el reconocimiento del Estado peruano tras haber representado al país con éxito. Para el campeón mundial y medallista de oro, este gesto simboliza el respaldo a los deportistas de alto rendimiento.

Diego Elías recibió el departamento prometido tras subir al podio en Lima 2019. (Foto: IPD)

En el caso de Varillas, quien obtuvo la medalla de bronce en dobles de tenis junto a su compañero, no pudo asistir personalmente. Sus padres recibieron la vivienda en su nombre, ya que el tenista se encuentra en el extranjero enfocado en su preparación para futuras competencias.

La adjudicación forma parte de un plan que ha entregado 63 de los 65 departamentos previstos para los medallistas de Lima 2019, reafirmando el compromiso de premiar el esfuerzo y los resultados de quienes dieron gloria al deporte peruano. Bajo esta ley, medallistas de oro, plata y bronce acceden a viviendas de diferentes tamaños según el tipo de presea lograda en los Juegos.

