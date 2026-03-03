Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Elías y Juan Pablo Varillas reciben departamentos por sus logros deportivos en Lima 2019. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

En una ceremonia realizada en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, el IPD entregó las llaves de los departamentos a Diego Elías y Juan Pablo Varillas, en reconocimiento a sus destacadas actuaciones en Lima 2019. Estos inmuebles forman parte de los beneficios establecidos por la Ley N.° 30949 para los medallistas nacionales.

