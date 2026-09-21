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Resumen

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Rodrigo Barros en ponencia en el SportBiz Rímac 2026 en Miraflores. (Foto: Miguel Villegas/GEC)
Rodrigo Barros en ponencia en el SportBiz Rímac 2026 en Miraflores. (Foto: Miguel Villegas/GEC)
Por Raúl Castillo

No todos los días llega al Perú alguien de la industria de la NBA, acaso una de las ligas, sino la liga más importante del mundo a nivel deportivo. El mejor básquet del mundo no solo tiene a los más grandes deportistas de la disciplina; su entretenimiento también es de un altísimo nivel. Cada cierto tiempo, los clubes de fútbol suelen incorporar modelos desarrollados en otros sectores deportivos, y el caso del Miami Heat con 601 Analytics ofrece un ejemplo concreto de cómo utilizar los datos para construir una relación más directa con el aficionado.

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