Cintillo SportBiz Perú

No todos los días llega al Perú alguien de la industria de la NBA, acaso una de las ligas, sino la liga más importante del mundo a nivel deportivo. El mejor básquet del mundo no solo tiene a los más grandes deportistas de la disciplina; su entretenimiento también es de un altísimo nivel. Cada cierto tiempo, los clubes de fútbol suelen incorporar modelos desarrollados en otros sectores deportivos, y el caso del Miami Heat con 601 Analytics ofrece un ejemplo concreto de cómo utilizar los datos para construir una relación más directa con el aficionado.

El último jueves, en el SportBiz Rímac 2026 realizado en el Atlantic City, estuvo Rodrigo Barros, un brasileño, que vive desde los 7 años en Estados Unidos, y lidera una transformación digital como director de Product Management en el Heat. Para entender la magnitud, esta tecnología, que nació en el equipo, ahora presta servicios para el 20% de franquicias de la NBA y su sistema también fue utilizado por la FIFA en el Mundial de Clubes y Mundial 2026.

Pero, ¿cuál es el secreto de esta innovación? En la conferencia, “El ticket es solo el comienzo: datos, experiencia y conexión con el fan”, Rodrigo explicó la decisión estratégica que cambió todo dentro de su organización: “Hace un par de años, nos propusimos tener 100% tickets móviles inteligentes. Es un código de barras que se cambia cada 15 segundos, que le da la seguridad a quienes compran las entradas y nos ha ayudado a tener mucho a los fanáticos”.

De este modo, toda la información queda vinculada a una misma identidad de aficionado. “La entrada ya no es solo un método de acceso, es el primer punto de una relación más larga. No solo sabemos quién entra, sino construimos una relación con esa persona”, comenta Barros en cuanto a la planificación que ha tenido el Heat hasta el presente con sus abonados.

El tema de la ponencia del Miami Heat en el SportBiz Rímac 2026. (Foto: Miguel Villegas)

Un perfil 360° del hincha

Con el ticket móvil, llegó otro punto de captura de datos e incentivos: merchandising, consumo dentro del estadio (comida y bebidas), beneficios con el abonado, etc. La información se cruzó con otros sistemas, como el ecommerce y las bases de datos de CRM, para construir un perfil de 360° del fanático y evitar que los datos quedaran fragmentados en diferentes plataformas

Por ejemplo, el perfil de fan reúne en una pantalla el contacto, demografía, historial de asientos, estatus de abono y KPIs de por vida del fan, todo lo que antes vivía en sistemas separados.

Como Barros explica: “Ni el Heat ni 601 Analytics salieron a buscar este camino: crecieron de forma natural a partir de algo que primero resolvió un problema interno. Con o sin 601 Analytics, Sudamérica tiene la misma capacidad de construir esto a su manera”.

El Dashboard de 601 Analytics presentado en el SportBiz Rímac 2026. (Foto: Sergio Villavicencio)

Otras conferencias del SportBiz 2026

Entre las ponencias destacadas estuvieron la ‘Expansión Global de la Selección Argentina, un método eficaz de una selección exitosa’ a cargo de Pablo Greco de la AFA, ‘El Fútbol sin Fronteras’ con Juan Pablo Ribadeneira de Independiente del Valle, Rodrigo Gallegos de LaLiga y Carlos Felipe Barrientos, de Universitario de Deportes, ‘Cuando la Liga se convierte en un producto’ por André Genit, de la Liga Profesional de Fútbol y Raúl Mejía, de LaLiga, y ‘Más allá del Resultado, cómo los datos rediseñan el fútbol’, por Pablo Uribe de STATSports, Tiago Cigliuti, de Peñarol y Rodrigo Miranda, de Nacional de Uruguay.

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